Juega con ventaja con estos accesorios gaming en oferta

Dentro del Black Friday de Amazon también hay cabida para los accesorios gaming. Si eres de los que está pensando fr configuration complète de la su, ahora es una de las mejores ocasiones del año. En la selección de productos con gran descuento podemos encontrar auriculares, ratones, alfombrillas y muchos otros accesorios. Hemos hecho una selección de alguno de los más interesantes que están disponibles ahora mismo.

Hay que tener en cuenta que en Black Friday, los precios bajos pueden provocar algunas roturas de stock. Esto significa que aunque la promoción esté activa, puede que el producto deje de estar available. Si eres un jugón en toda regla, pas de puedes dejar escapar alguno de estos accesorios, que seguro completarán tu espacio de juego. Las luces y la comodidad son dos aspectos Fundamentales en este mundo y es algo presente en esta selección.

Logitech G432

Rebaja de escándalo el que tiene estos auriculares Logitech G432, que bajan de los 82 euros a los 36,99 euros. Disponen de tecnología DTS Headphone:X 2.0: Sonido envolvente que va más allá de los 7.1 canaux para detectar enemigos por todos lados para una ntidez que puede significar the diferencia entre la victoria y la derrota. También cuenta con un micrófono Volteable para Silenciar de 6 mm y Control de Volumen. Además cuentan con un diseño espectacular y control de volumen, siendo compatible with multiple plateformas de juego como consolas y PC.

Razer BlackWidow V3

Un teclado de calidad también es important. Con el technologie Razer BlackVidow V3 sentiremos la respuesta de cada pulsación de tecla, con un diseño clásico que ofrece un accionamiento optimizado y puntos de reinicio para disfrutar de un optimo rendimiento al jugar. Tiene un diseño totalmente transparente permite mostrar la luminosidad RGB. Ofrece una personalización complete y moldeado de doble inyección para asegurar que no se desgasten las etiquetas, las teclas también cuentan con paredes extra-gruesas capaces of soportar on uso constant. Su precio cae hasta los 84,99 euros.

Tecnoware SAI ERA PLUS 750

Si hay un temor generalizado entre todos los gamers, es el momento en el que se va la luz de casa en plena partida. Podemos perder la partida, progresos y en el peor de los casos, que nuestro PC sufra daños. Para evitarlo, fr todo setup gaming no debe faltar un SAI, que evitará estos problemas. Estamos ante un dispositivo que nos protegerá contra apagones, sobretensiones e interactencias electromagnéticas. En este caso, el SAI nos ofrece 10 minutos de autonomía extra cuando se vaya la luz, lo que es suficiente para guardar partida o nuestros documentos y apagar el equipo con seguridad. Puede ser nuestro por menos de 35 euros.

Newskill Nemesis V2

Si aucun eres de los que se conforma con una illuminación tradicional, escoge entre los tres efectos de color incluidos in the alfombrilla para ratón Nemesis V2 Ivory(rainbow, respiración o rotación) y personaliza tu setup como nunca antes lo habías hecho. Cuenta con un botón que se situa en el conector o mediante su software personnalisable hasta 16.9 millions de colores. También est possible seleccionar entre uno de los 7 colores fijos de que los que dispone.

Silla Gaming

Si pas de foin un buen asiento difícilmente podremos estar mucho tiempo delante del PC. Esta silla gaming Kitsune tiene un diseño ergonómico que hace que se ajuste a las curvaturas naturales de la espalda, proporcionándonos una sensación de máximo confort. Además, el asiento y el respaldo están fabricados en un relleno de calidad superior para que sientas que estás sentado en una nube. Está disponible en lamativos colores y su precio cae hasta los 119 euros.