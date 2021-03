Juge: aucune preuve Soundgarden retient des redevances à la veuve de Chris Cornell

Selon Billboard, un juge fédéral de l’État de Washington a recommandé au tribunal de rejeter deux des six plaintes contre les membres survivants de JARDIN SONORE Déposé par Vicky Cornell, la veuve de JARDIN SONORE chanteuse Chris Cornell.

Juge de district américain Michelle Peterson a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que le groupe retenait indûment « des centaines de milliers de dollars » de Chris Cornellles redevances de sa part ou que le manager du groupe a manqué à son devoir de veiller à ses meilleurs intérêts.

La décision finale sur la question sera désormais prise par le juge qui préside l’affaire, Robert S. Lasnik.

Cornell a été retrouvé pendu dans sa chambre de l’hôtel MGM Grand Detroit en mai 2017, à la suite d’un JARDIN SONORE spectacle au Fox Theatre de la ville. Son corps a été retrouvé peu de temps après avoir parlé d’une voix « brouillonne » à sa femme par téléphone. La mort a été qualifiée de suicide.

En décembre 2019, Vicky a intenté une action en justice contre les survivants JARDIN SONORE membres, alléguant que le groupe devait Cornellla succession de centaines de milliers de dollars de redevances impayées et les droits de sept enregistrements inédits réalisés avant la mort du chanteur en mai 2017.

Répondant à Vickyle procès de, Kim Thayil, Ben Shepherd et Matt Cameron a affirmé qu’ils « ne possédaient pas » leur « propre travail de création », et a allégué que « Vicky Cornell possède les seuls enregistrements multipistes existants du dernier JARDIN SONORE pistes qui incluent Chris Cornellparties instrumentales et voix. Tous les membres du groupe ont travaillé conjointement sur ces derniers morceaux, Vicky revendique désormais la propriété de la finale JARDIN SONORE album. »

Thayil, Berger et Cameron initialement accusé Vicky Cornell de détournement de fonds à partir de janvier 2019 « Je suis l’autoroute: un hommage à Chris Cornell » concert. Après avoir été mis au défi par Cornellles avocats sous la menace de sanctions, JARDIN SONORE a retiré cette partie de son contre-action, alors que ses avocats écrivaient à l’époque que la bande estimait que les revendications «restaient fondées».

Le mois dernier, Vicky Cornell a poursuivi les membres survivants de JARDIN SONORE sur le prix de rachat de sa participation dans le groupe. Dans le procès, Vicky Cornell mentionné Thayil, Cameron et Berger lui a offert seulement 300000 $ pour Chrispart de. Ce montant, dit-elle, est bien inférieur à la valeur réelle du Chris Cornell les intérêts de la succession dans JARDIN SONORE, d’autant plus que le groupe a reçu une offre de 16 millions de dollars d’un investisseur extérieur pour JARDIN SONOREles maîtres.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).