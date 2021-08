Juge Jeanine: Crise en Afghanistan en raison de “l’incompétence” de Biden

in

Jeanine Pirro a incendié Joe Biden samedi sur « Justice avec le juge Jeanine » pour avoir « tâtonné » le retrait des troupes d’Afghanistan, affirmant que le « soi-disant commandant en chef » était un « idiot tâtonnant, menteur et idiot incapable de dégager des Américains innocents et des alliés afghans ” de derrière les lignes ennemies.

JEANINE PIRRO : Marquez ce jour comme le jour où les États-Unis d’Amérique sont officiellement tombés en disgrâce en tant que superpuissance mondiale, en raison de l’incompétence, de l’incompétence et du manquement au devoir d’un soi-disant commandant en chef. Un imbécile tâtonnant, menteur et idiot incapable de faire sortir des Américains innocents et des alliés afghans de derrière les lignes ennemies dans la zone de guerre où nous sommes entrés il y a 20 ans.

En tant que familles américaines de ceux qui sont piégés derrière les lignes ennemies, en tant qu’Américains afghans dont les familles nous ont aidés, et en fait des Américains de tous les horizons sont collés à cette crise à la télévision. Ils sont rencontrés avec des représentants du gouvernement qui non seulement ne sont pas francs, sont confus ou mentent carrément.

…

De toute évidence, les talibans ont pris le relais. Ils ont nos armes, et nous ne pouvons même pas amener les Américains à l’aéroport.

…

Comment voulez-vous qu’un Américain en danger à l’étranger vous croie ? Un jour, vous nous dites de vous rendre à l’aéroport, mais vous ne pouvez pas assurer un passage sûr vers cet aéroport. Le lendemain, on dit aux Américains de simplement se rendre à cet aéroport de toute façon. Aujourd’hui, on nous dit de ne pas aller à l’aéroport. Ceci, malgré votre promesse d’utiliser toutes les ressources pour mener à bien la mission. Vous ne pouvez pas garantir le passage vers un aéroport dans un pays du tiers monde que nous contrôlons depuis 20 ans.

REGARDEZ LE MONOLOGUE COMPLET DE LA JUGE JEANINE PIRRO CI-DESSOUS :