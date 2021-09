Juge Jeanine : Joe Biden a donné à une organisation terroriste sa propre nation

Le juge Jeanine a déchiré la décision du président Biden de se retirer d’Afghanistan et de donner à une organisation terroriste un pays à elle dans l’épisode de “Justice avec le juge Jeanine” de samedi soir.

MILEY : LES FORCES AFGHANES « NON CONÇUES DE FAÇON APPROPRIÉE » POUR SÉCURISER LA NATION DANS LES « LEÇONS APPRISES » APRÈS LE RETRAIT

Juge Jeanine : Le monde est un endroit moins sûr aujourd’hui qu’il ne l’était le jour où Joe Biden a pris ses fonctions. C’est parce que Biden n’est pas transparent, est manifestement malhonnête et est littéralement dangereux. Biden donne la priorité aux Afghans sans lien avec les États-Unis et sans contrôle sur les citoyens américains. Cent Afghans évacués font l’objet d’une enquête pour d’éventuels liens avec le terrorisme. Le monde regarde Biden, selon des rapports, faire voler des hommes afghans avec des épouses d’enfants, de la pédophilie ou de la traite des êtres humains d’où je viens, dans le Wisconsin au-dessus de chrétiens et de jeunes footballeurs, où ils sont abandonnés, bloqués et laissés en otages. Joe Biden a donné à une organisation terroriste sa propre nation.

Non seulement cela, nous les avons armés pour accomplir leur mission. Alors qu’il essaie de nous vendre mensonge après mensonge, le peuple américain y voit clair. Cinquante et un pour cent ne l’achètent pas. Son taux d’approbation continue de baisser. Et 60% désapprouvent sa gestion de l’Afghanistan. vous voyez, Joe, nous commençons que vous et vos sbires pensez que nous sommes. Vous avez menti pendant des mois sur l’Afghanistan. A propos de vos non-décisions, et de ce que vos chefs militaires vous ont dit ou non. Ce ne sont que des mensonges et des mensonges dangereux. Vous n’êtes plus le commandant en chef. Vous êtes le menteur en chef. Vous crachez des mensonges pour la vérité. Puis se retourner et s’éloigner, incapable de répondre aux questions. Au lieu de cela, vous envoyez vos marionnettes sur une ficelle pour doubler vos mensonges. Votre comportement n’est pas seulement un manquement au devoir et votre serment de protéger et de défendre la Constitution et le peuple des États-Unis. vous avez aidé et encouragé l’ennemi que nous avons combattu pendant 20 ans avec du sang et des trésors américains. Pendant que vous essayez de restreindre nos droits du deuxième amendement dans la patrie, vous laissez à l’ennemi des milliards de dollars d’équipements militaires les plus sophistiqués au monde. Vous avez évacué la base aérienne de Bagram et permis aux talibans de libérer leurs soi-disant ennemis, ISIS-K, laissant nos militaires s’asseoir à l’aéroport de Kaboul. Treize militaires sont rentrés chez eux dans des cercueils parce que l’ennemi contrôlait le petit périmètre qu’il y avait. Votre ennui froid et insouciant alors que vous regardiez à plusieurs reprises votre montre pendant que les cercueils étaient placés sur le tarmac était une démonstration dégoûtante de votre animosité et de votre incapacité à vous soucier de qui que ce soit par vous-même. Vous avez le culot d’appeler la sortie un succès extraordinaire ?

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Regardez le monologue complet du juge Jeanine ci-dessous :