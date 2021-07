Juge Jeanine : l’Amérique telle que nous la connaissons touche à sa fin

La juge Jeanine Pirro a sonné la montée de la criminalité aux États-Unis samedi sur “Justice avec la juge Jeanine”, qui, selon elle, a été provoquée par des politiques de gauche,

Mme LE JUGE JEANINE PIRRO : L’Amérique telle que nous la connaissons touche à sa fin. Nous le regardons en temps réel, mais il évolue si rapidement que lorsqu’il sera parti, nous ne pourrons pas prédire le moment exact où cela s’est produit. Ce pour quoi je me suis battu dans l’application de la loi pendant plus de trois décennies, ce pour quoi mon père et mon grand-père se sont battus pendant la Seconde Guerre mondiale, ce pour quoi vous et vos parents et grands-parents vous êtes battus. La vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Combien d’entre nous décriraient la vie d’aujourd’hui comme l’intention de nos pères fondateurs ?

Si nous ne parlons pas en termes politiquement corrects, nous sommes annulés. Nous perdons nos emplois. Effacé. Ils l’ont fait à un président des États-Unis. Big Tech décide ce que nous pouvons lire et ce que nous pouvons publier, sans réglementation ni ingérence du gouvernement. Nos enfants apprennent à l’école que la couleur de leur peau détermine s’ils sont des victimes ou des oppresseurs.

Je pourrais continuer. Mais une chose, plus que toute autre, qui signale la ruine d’une société et l’emporte sur tout le reste, c’est le crime. Lorsque le crime n’est pas poursuivi, lorsque les criminels ne sont pas arrêtés, il en résulte l’anarchie, l’anarchie et le chaos. Les dominos continuent de tomber et nous assistons à l’effet paralysant du crime. Vous voyez, le crime ne nuit pas seulement à la victime, il rend visite aux êtres chers, à la famille, aux amis, aux voisins et à la communauté en général. La peur se généralise. Il immobilise les gens. D’un autre côté, les criminels s’enhardissent à continuer leur déchaînement.

