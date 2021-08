Juge Jeanine : Pourquoi Biden a-t-il donné une légitimité à une organisation terroriste ?

in

Jeanine Pirro a remis en question la gestion par l’administration Biden du retrait des troupes américaines d’Afghanistan samedi sur “Justice avec le juge Jeanine”, demandant pourquoi le président avait donné “la légitimité à une organisation terroriste”.

JEANINE PIRRO: Les responsables de la sécurité nationale et le président avertissent qu’une autre attaque est probable quelques jours seulement après qu’un kamikaze a tué 13 militaires américains à l’aéroport. L’attaque intervient alors que l’administration Biden continue de compter sur les talibans pour ramener nos hommes et nos femmes chez eux en toute sécurité. Et malgré la scène meurtrière, le président refuse de bouger sur son échéance, insistant sur le fait que nous serons sortis d’ici le 31 août, bien que l’administration admette que les Américains seront laissés pour compte.

À aucun moment dans l’histoire des États-Unis, je n’ai eu connaissance d’une administration laissant les Américains derrière elle, et encore moins admettant qu’elle est prête à laisser les Américains derrière elle à cause d’un accord qu’elle a passé avec une organisation terroriste.

Pourquoi les talibans ont-ils été autorisés à examiner les manifestes de ceux qui venaient à l’aéroport ? Pourquoi les talibans ont-ils reçu la biométrie de nos partenaires afghans, essentiellement une condamnation à mort pour ceux qui ont aidé l’Amérique ? Pourquoi le président des États-Unis donne-t-il une légitimité à une organisation terroriste ?

