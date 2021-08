Juge: Nickelback devrait faire face à un procès pour droit d’auteur pour ‘Rockstar’

Un magistrat fédéral du Texas a déclaré à un tribunal fédéral de district que NICKELBACK doit faire face à un procès pour droit d’auteur affirmant que le groupe de rock a arraché sa chanson à succès de 2005 “Rock star” d’une piste précédente appelée “Rock star”.

Kirk Johnston a déposé une plainte contre NICKELBACK membres Tchad Kroeger, Michael Kroeger, Ryan Peake et Daniel Adair, ainsi que l’ancien label du groupe Records de Roadrunner et Warner Chappell Music, Inc. et Live Nation Entertainment, Inc. alléguant que le NICKELBACK copié sa composition musicale originale, “Rock star”, qu’il a écrit en 2001 alors qu’il était membre du groupe RENAISSANCE DE L’AVEUGLE DES NEIGES.

En août 2001, RENAISSANCE DE L’AVEUGLE DES NEIGES créé un enregistrement principal de “Rock star”, ainsi que trois autres chansons originales. Le groupe a fait 15 copies de l’enregistrement principal et les a envoyées à plusieurs maisons de disques, dont Groupe de musique universel et Groupe de musique Warner, dont Roadrunner Records, Inc. et Warner Chappell Musique, Inc. sont des filiales indirectes en propriété exclusive. Johnston allègue que NICKELBACK avait un accès direct à Johnstoncomposition musicale de “Rock star” en conséquence de RENAISSANCE DE L’AVEUGLE DES NEIGESles efforts de commercialisation de.

En janvier 2005, NICKELBACK sorti la chanson “Rock star” sur son album “Toutes les bonnes raisons”. Johnston allègue qu’« une quantité substantielle de la musique dans ‘Rock star’ est copié de [his] composition originale ‘Rock star’“, y compris “le tempo, la forme du morceau, la structure mélodique, les structures harmoniques et les thèmes lyriques”.

Johnston demande des dommages-intérêts pour violation du droit d’auteur et une injonction contre toute autre violation.

Le mercredi 11 août, le juge d’instance Susan Hightower a déclaré dans son rapport et sa recommandation au juge Robert Pitman du tribunal de district des États-Unis pour le district ouest du Texas qui Johnstonla plainte de suffisamment alléguée NICKELBACKles membres de ont eu accès à sa chanson “Rock star”.

“Johnston a allégué des faits suffisants pour élever son droit à réparation au-dessus du niveau spéculatif, ce qui est tout ce qui est requis au stade de la plaidoirie », Grande tour mentionné.

NICKELBACK avait affirmé que Johnston ne peut pas formuler une réclamation pour violation du droit d’auteur parce que « fondamentalement, les œuvres en cause ne sont pas substantiellement similaires à celles d’un observateur ordinaire ». Ils ont fait valoir que les œuvres sont si dissemblables qu’elles détruisent Johnstonréclamation de violation du droit d’auteur en tant que question de droit.

Après avoir écouté les deux chansons, Grande tour a conclu qu’il est possible pour un juré raisonnable de déterminer que les œuvres partagent des éléments protégeables. Qu’il s’agisse Johnston sera en mesure de produire la preuve que ces similitudes atteignent le niveau « substantiel » ou « frappant » au vu de NICKELBACKle niveau d’accès n’a pas encore été déterminé, a-t-elle déclaré.



