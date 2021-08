Juge Rules Prop. 22, que les électeurs californiens ont adopté en 2020, inconstitutionnel – RedState ⋆ .

in

Vendredi en Californie, le juge de la Cour supérieure du comté d’Alameda, Frank Roesch, a statué que la proposition 22, votée lors des élections de novembre 2020, était en violation de la constitution de l’État de Californie.

La proposition classait les chauffeurs de covoiturage pour des entreprises telles qu’Uber et Lyft comme des entrepreneurs indépendants, les exemptant ainsi d’être automatiquement classés comme employés réguliers – donc soumis à toutes les exigences pertinentes des employeurs concernant la couverture des soins de santé et autres, comme mandaté par AB5.

Dans la décision, le juge Roesch a déclaré que même si la proposition elle-même n’était pas en violation de la Constitution de l’État, une disposition de la proposition exigeant que toute modification de la proposition nécessite une majorité des 7/8e par la législature de Californie n’était pas conforme à la loi de l’État. .

De plus, une clause dans la proposition concernant les droits de négociation collective était problématique. Roesch a déclaré,

« Une interdiction de la législation autorisant la négociation collective par les conducteurs basés sur des applications ne promeut pas le droit de travailler en tant qu’entrepreneur indépendant, ne protège pas la flexibilité du travail, ni ne fournit des normes minimales de sécurité au travail et de rémunération pour ces travailleurs. Cela semble uniquement protéger les intérêts économiques des entreprises du réseau en ayant une main-d’œuvre divisée et non syndiquée, ce qui n’est pas un objectif déclaré de la législation. »

Alors que les syndicats tels que le SEIU, qui ont participé à l’action en justice, sont naturellement ravis de la décision qui, à leurs yeux, contribuera à grossir leurs rangs, la décision est profondément décevante pour les entrepreneurs indépendants confrontés à des situations en Californie, et tout à fait peut-être l’ensemble de la nation, restreignant sévèrement, voire interdisant complètement, la capacité de commercialiser leurs services sous leur propre contrôle. Il reste à voir comment la décision, qui, selon les défendeurs, sera portée en appel, se déroulera.

Comme cela a été bien relaté ici, bien que ses créateurs et partisans prétendent qu’AB5 existe pour protéger les travailleurs contre les employeurs exploiteurs, il s’agit en réalité d’un effort mal déguisé pour forcer les travailleurs indépendants, contre leur gré, à se syndiquer.

Son effet punitif à la fois sur les travailleurs indépendants qui souhaitent le rester et sur les employeurs contraints soit de limiter radicalement les biens et/ou services proposés en raison des exigences monétaires onéreuses de la loi en matière de couverture maladie et autres, restent totalement ignorés par ceux qui cherchent à retourner au statu quo fermé d’autrefois – cette marche main dans la main avec des syndicats qui versent de l’argent dans les coffres des démocrates. Cela met également une pression énorme sur ceux qui cherchent à rester à flot et solvables dans l’économie de Biden qui ne cesse de s’aggraver en limitant les emplois disponibles.

Étant donné que la décision sera portée en appel, nous garderons un œil sur cette affaire.