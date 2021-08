Jugement Mistry-Tata de la Cour suprême : les arguments en faveur d’un réexamen

Un administrateur a une obligation fiduciaire envers l’entreprise et il a le devoir de protéger les intérêts de l’entreprise avant toute autre chose.

Par VK Unni

Cyrus Investments Pvt. Ltd, qui fait partie du groupe Shapoorji Pallonji, a déposé une requête en révision devant la Cour suprême (SC) concernant son jugement du 26 mars 2021 (ci-après, le jugement SC). Dans ledit jugement, la SC avait statué en faveur des actionnaires de contrôle de Tata Sons Pvt. Ltd, en annulant la décision de la Cour nationale d’appel du droit des sociétés (NCLAT), prononcée en décembre 2019.

Portée de la requête en révision

Le CS est habilité à réviser son jugement rendu antérieurement. Elle ne révise son jugement que si le requérant est en mesure de satisfaire à un test très important, appelé test de l’« erreur apparente à la lecture du dossier ». Dans ses affaires, la CS est guidée par la doctrine de l’ex debito justitiae (de droit) ainsi que par le principe fondamental de l’administration de la justice selon lequel nul ne devrait souffrir à cause d’une erreur du tribunal.

Questions importantes qu’un examen peut clarifier

Une question pertinente qu’un examen dans la présente affaire peut clarifier est le rôle des administrateurs et leurs devoirs dans une entreprise, car l’arrêt SC à ce sujet présente certaines incohérences avec les dispositions de la Loi sur les sociétés 2013 (CA 2013). La CA 2013 prescrit un ensemble détaillé de devoirs que tous les administrateurs sont censés accomplir, et ces devoirs sont codifiés à l’article 166 de la Loi. L’article stipule que le directeur d’une société doit agir conformément aux statuts de la société, il doit agir de bonne foi au profit de l’ensemble de ses membres et dans le meilleur intérêt de la société, de ses employés, la communauté et pour la protection de l’environnement. L’article oblige l’administrateur à exercer ses fonctions avec le soin, la compétence et la diligence nécessaires et raisonnables et à exercer un jugement indépendant, et s’applique aux administrateurs de toutes les sociétés, c’est-à-dire les sociétés ouvertes et les sociétés privées.

Concernant le jugement de SC, le tribunal a estimé que les administrateurs nommés par Tata Trusts, qui détenaient des actions majoritaires dans Tata Sons devaient être traités sur un pied d’égalité pour deux raisons : i) Tata Sons n’était que la principale société holding d’investissement qui avait aucune activité de fabrication ou de commerce, et ii) sa participation majoritaire était détenue par des fiducies de bienfaisance. Cette interprétation est vouée à ouvrir une boîte de Pandore car elle entre en conflit avec l’intention législative sur les devoirs des administrateurs incarnée dans l’article 166 de la CA 2013 et soulève de nombreuses questions pertinentes telles que :

Les articles pertinents de la CA 2013 ne sont-ils pas applicables en ce qui concerne les fonctions d’un administrateur nommé par une fiducie caritative ? La situation aurait-elle été différente si la société émettrice était une société d’exploitation impliquée dans des activités de fabrication ou de commerce ?

Un administrateur a une obligation fiduciaire envers l’entreprise et il a le devoir de protéger les intérêts de l’entreprise avant toute autre chose. Il a le devoir de faire ce qu’il considère être dans le meilleur intérêt de l’entreprise et ne peut renoncer à son indépendance de jugement. Le CS, à des occasions antérieures, a jugé qu’un administrateur d’une société exerce sans aucun doute un rôle fiduciaire vis-à-vis de la société et que toutes ses actions doivent être fondées sur l’intérêt primordial de la société. L’arrêt SC semblant différer de tous ces principes juridiques bien établis, il conviendrait qu’elle prenne en considération ces divergences et clarifie la situation juridique des administrateurs s’il décide de réviser l’arrêt.

La deuxième question qui justifie un examen par la SC concerne le test de liquidation juste et équitable mentionné à l’article 242 de la CA 2013. La SC n’a appliqué la disposition de liquidation juste et équitable qu’aux cas impliquant des quasi-sociétés de sociétés et une impasse fonctionnelle. Une interprétation aussi étroite peut avoir un impact sérieux sur les actionnaires minoritaires d’un grand nombre d’entreprises, y compris des sociétés ouvertes et cotées. Auparavant, le SC, dans l’arrêt historique Hind Overseas, avait estimé que le critère de la liquidation juste et équitable n’avait pas de définition précise et qu’il ne pouvait être réduit à une camisole de force d’une formule inflexible.

La troisième question que le CS peut clarifier grâce à l’examen est l’interprétation de « préjudice au(x) membre(s) ». Par rapport à la loi antérieure, la CA 2013 contient un motif supplémentaire concernant la conduite qui cause un préjudice à tout membre. L’arrêt de la CS n’a pas porté sur le sens du mot « préjudice ». Le préjudice causé au membre signifierait-il des actes/omissions de la part de l’actionnaire de contrôle qui causent un préjudice ou un préjudice au requérant ? Le CS pourra peut-être clarifier cette question cruciale grâce à l’examen.

Dans un litige portant sur l’oppression en vertu de la CA 2013, le pouvoir du CS est absolu de rendre une justice substantielle, et il peut accorder des réparations même si une conduite oppressive n’est pas prouvée. L’effort du CS devrait être de régler le différend une fois pour toutes, afin de le débarrasser de toute incertitude et confusion que les deux parties peuvent avoir. L’espoir est que la CS révise son jugement précédent et clarifie les questions de droit importantes qui ont été soulignées ici et rende un jugement qui rendra une justice substantielle à toutes les parties.

L’auteur est professeur, IIM Calcutta

