Jugement perdu : la revue Kotaku

J’ai adoré Judgment, le spin-off 2018 de Ryu Ga Gotoku Studio de la série Yakuza. Arrivant juste au moment où les jeux principaux se préparaient à traverser les plus grands changements de leur longue histoire, un avocat et son meilleur ami himbo sont arrivés pour garder en vie certains anciens fondamentaux Yakuza bien-aimés.

À l’instar d’un combat JRPG de Dragon, un long système de broyage et de fête a fondamentalement modifié l’expérience Yakuza au cours de l’année qui a suivi sa sortie, de sorte que la suite de Judgment trouve la franchise dans un endroit très différent de sa première chute. Ce n’est plus seulement un autre jeu Yakuza, c’est maintenant aussi un retour en arrière, un endroit où ceux qui préféraient les Old Ways peuvent profiter des choses comme avant.

Wow, cette critique est tardive!

Il est très tard! Mais lorsque Lost Judgment est sorti en septembre, ma PS4 était morte, je n’avais pas de PS5 et le jeu ne s’est pas lancé sur PC. Depuis, j’ai réussi à me procurer une PS5, alors voilà !

En dehors de l’écran, le studio de développement du jeu lui-même subit également des changements. Le créateur et intendant de longue date de la série a quitté Sega, avec un réalisateur vétéran, et bien que ces décisions soient intervenues longtemps après la fin du développement de ce jeu, le timing est également extrêmement symbolique. Lost Judgment arrive à un moment clé, un carrefour entre les Yakuza d’antan et partout où la série va d’ici.

Vous pouvez trouver cette tension en jeu tout au long du jeu. Les libertés créatives accordées aux écrivains de Lost Judgment, qui doivent moins se soucier de la tradition en cours de sa distribution centrale, ont permis un type d’histoire Yakuza très différent, qui essaie plus que tout autre jeu de la série (à part peut-être Yakuza 0 ) pour garder les choses personnelles et ne pas trop se perdre dans les théories du complot et les super-intrigues secrètes du gouvernement. En effet, entre ce récit concentré et le ton plus sérieux de Like A Dragon, il y a une suggestion que Yakuza devient plus doux et plus sincère à mesure qu’il vieillit.

Ce qui n’a pas changé ici, c’est la façon dont Lost Judgment joue. Bien que clairement plus accessible à un public plus large, le combat au tour par tour de Like a Dragon a été à certains égards une énorme déception, en proie à des problèmes de jeunesse et finalement privant la série de l’une de ses plus grandes forces : son combat immensément physique, qui avait toute la satisfaction de bagarreurs plus avancés, avec peu de frustration ou d’ennui.

Les jeux Yakuza n’ont jamais été réputés pour la précision de leurs combats, mais par Dieu, ils étaient amusants. Se souvenir de cela en jouant à Lost Judgment, après le travail fastidieux de Like a Dragon, était comme remonter dans le temps au bon vieux temps, un rappel aigu que, oui, alors que l’écriture, l’exploration et l’attention aux détails dans les dépanneurs seront toujours Marques Yakuza, il n’y a rien qui résume vraiment la série comme fracasser un vélo dans le visage d’un homme.

Maintenant que nous avons cette longue intro injouable à l’écart (nous ne pouvions pas faire autrement pour un jeu Yakuza), passons à parler de Lost Judgment plus en détail. Ce deuxième jeu continue les aventures de Yagami et de son partenaire Kaito alors qu’ils travaillent sur le rythme des détectives dans le métro miteux de Tokyo, résolvant des mystères étranges et dangereux (et certains inoffensifs entre les deux) au quotidien.

Cette fois, nous lançons l’histoire principale avec une histoire d’intimidation apparemment simple qui voit nos héros intégrés dans un lycée local, avant que les événements ne prennent une tournure dramatique puis s’intensifient sauvagement à partir de là, alors que les scénaristes essaient de travailler dans de lourds exploration de tout, de la maternité au suicide en passant par la realpolitik (avec différents niveaux de réussite).

J’apprécie l’intention ici. Comme je l’ai dit, pour la plupart, Lost Judgment garde l’histoire plus petite et plus personnelle que d’habitude, avec seulement une poignée de personnages principaux impliqués, ce qui nous donne la chance de vraiment connaître tout le monde et leurs motivations, une rareté dans une série qui aime parachuter des méchants majeurs à la 11e heure et en assassiner d’autres toutes les heures ou deux.

Bien qu’il s’agisse d’un spin-off, avec une distribution de personnages protégés par un pare-feu, les scénaristes ne pouvaient tout simplement pas s’empêcher de lier les principaux éléments de l’intrigue de ce jeu aux événements de Yakuza: Like A Dragon. C’est une déception ; cela fait que Lost Judgment se sent redevable à la série principale, alors que son cadre aurait pu le libérer. Une grande partie de ce qui se passe ici consiste à explorer la chute du clan Tojo et le vide de pouvoir que cela a créé, ce qui sur le papier semble cool, mais en pratique, cela donne l’impression d’un jeu se déroulant dans l’ombre de Yakuza, au lieu de briller dans son propre espace.

Yagami, Kaito et leur équipe sont intéressants ! Un jeu sur un avocat qui est aussi un combattant de rue, résolvant des crimes hors radar, aidé par un ancien gangster, une idole du parkour et un nerd géant, aurait pu aller n’importe où. Nous aurions pu en apprendre davantage sur leur passé, explorer d’autres menaces et aspects de la vie nocturne de Tokyo, voir ce qui fait vibrer Kamurocho. C’est une déception de voir cette chance à un nouveau départ aller rechaper le seul endroit où la série principale est déjà allée, encore et encore.

Une grande partie de votre temps dans Lost Judgment est passée comme elle l’a toujours été dans les jeux pré-Like a Dragon Yakuza. Assis à travers des conversations interminables mais captivantes de l’ordre le plus banal, courant dans les rues de Tokyo, faisant des rencontres aléatoires avec des bandes de voyous et rencontrant des aléatoires qui ont besoin de l’aide la plus étrange.

La plupart du temps, les problèmes des gens sont résolus en battant la merde de quelqu’un, et chaque rencontre aléatoire se terminera par vous battre la merde de quelqu’un, mais plus souvent que nécessaire, Lost Judgment vous demande également de relâcher l’action et de résoudre problèmes en prétendant être un détective, dans une série de tâches qui est fondamentalement la seule chose qui différencie significativement ces jeux des anciens titres Yakuza.

Ceux-ci prennent la forme de mini-jeux distincts où vous êtes invité à faire des choses comme suivre un suspect, interroger des suspects, révéler des preuves (ala Phoenix Wright), vous faufiler dans des endroits le long de la tuyauterie, vous faufiler dans d’autres endroits à l’aide d’un système furtif Metal Gear-lite , balayez des zones à la recherche de signaux numériques ou, le plus souvent (et le plus péniblement), vous enfermez simplement dans une pièce jusqu’à ce que vous ayez examiné tout ce que le jeu veut que vous examiniez, comme le jeu d’objets cachés le plus somptueux au monde.

Chacun de ces détournements craint. Ils sont tous incroyablement ennuyeux à jouer, n’ont pas d’états d’échec ou de répercussions pour les bonnes / mauvaises réponses, et pire encore, ils parviennent à priver certaines parties du jeu, en particulier sa finale, de leur rythme, aspirant la vie de moments passionnants et/ou tendus.

Si vos questions ne changent pas l’histoire en fonction de ce que vous demandez, alors pourquoi les deux donnent au joueur l’illusion du choix ? Si je suis au milieu d’une section de combat mouvementée, pleine de coups de pied viscéraux et de combats de boss palpitants, pourquoi diable mettriez-vous le jeu en pause pour un jeu frustrant de « trouver l’interrupteur » ? Le jeu est plein de ces interruptions, qui sont comme jeter une montagne de paperasse sur la table du joueur juste au moment où ils se dirigent vers la porte pour jeter un cône de signalisation au visage de quelqu’un.

S’il vous plaît, Ryu Ga Gotoku Studio, je vous en supplie, arrêtez ça. Je sais que le premier jeu Judgment en a également souffert, mais le nombre de fois où l’on vous demande de faire cette merde dans Lost Judgment est hors de contrôle. C’est un jeu Yakuza, dans l’esprit sinon dans le nom. Nous sommes ici pour botter le cul, pas pour prendre des noms. Vous n’avez pas besoin de justifier les nouveaux personnages et une légère déviation dans le décor en ajoutant tout ça au jeu juste pour dire, hé, ce type est un détective.

Yakuza est mon rock, et celui de beaucoup d’autres. C’est un feuilleton. C’est quelque chose que nous accordons année après année et savons exactement ce que nous obtenons. En effet, c’est la seule raison pour laquelle les jeux Judgment existent ; avec la série principale osant enfin essayer quelque chose de différent, ces spin-offs sont un lien avec le passé, un moyen pour les gens de toujours goûter à leur vieux plat réconfortant préféré.

Je sais que c’est fou pour un critique de dire qu’il ne veut pas d’innovation dans une série de jeux vidéo, mais dans ce cas particulier et profondément spécifique, je n’en ai pas envie ! Sortez-le d’ici ! Laissez la série principale se déchaîner en changeant les choses. Je veux juste pouvoir profiter du divertissement d’un jeu traditionnel composé de coups de poing et de quêtes secondaires étranges, et tout ce qui est ajouté au mélange en plus de cela risque de gêner.

Lost Judgment est à son meilleur, alors, quand il s’en tient à ses points forts, livrant son histoire pulpeuse – agréable dans ses moments d’exécution sinon dans sa direction générale – une longue séquence de dialogue à la fois, détournant votre attention avec des quêtes secondaires dingues et vous donnant autant de combats déchirants que vous voulez en profiter. Cette même vieille formule, livrée une fois de plus pour notre plus grand plaisir.

Quand ça bourdonne – et à part les speedbumps inspirés des détectives, le rythme narratif de ce jeu est peut-être le plus finement réglé de tous les jeux Yakuza à ce jour – c’est un scénario net et concis que vous pouvez conclure en moins de 20 heures si vous voulez à faire est de suivre la dernière (et potentiellement la dernière) aventure de Yagami.

Jouer sur la PS5 a également été une expérience étonnamment merveilleuse. J’avais joué à Like a Dragon sur PC, où cela avait l’air fantastique, mais il y a quelque chose d’encore plus agréable à jouer en 4K sur un grand téléviseur, où les lumières sont plus éblouissantes que jamais, et les modèles faciaux des personnages principaux sont parmi les plus impressionnants de tous les jeux vidéo.

Nous avons déjà expliqué comment Kamurocho, le quartier fictif qui reste le cœur battant de cette série, est autant la star des jeux Yakuza que toute personne réelle grâce à la façon dont il a pu se transformer et grandir à chaque match. Ici, c’est plus vivant que jamais, une belle distraction où se promener peut parfois être l’expérience la plus agréable qui soit (même si vous finissez par n’y passer que la moitié de votre temps, avec l’autre moitié dans Isezaki Ijincho de Yokohama, le même endroit d’abord introduit dans Comme un dragon).

Cela aurait pu être les derniers paragraphes de pratiquement n’importe quel jeu Yakuza, quand on y pense. Pour toute autre série, cela poserait problème, mais ici, c’est plus pareil – juste livré avec des visuels légèrement plus agréables et une animation de combat légèrement plus fluide – c’est exactement ce que je veux de ces retours en arrière.

Dans un monde en constante agitation, nos vies en proie à l’incertitude et nous défilant à une vitesse vertigineuse, avoir un fondement dans votre vie, quelque chose sur lequel compter et espérer régulièrement, peut être essentiel. Pour certains, il s’agit d’une commande de café ordinaire au café local. D’autres une sortie mensuelle de manga, ou le dernier épisode de leur émission télévisée préférée de longue date.

Ces choses sont rarement des chouchous critiques ou des succès à succès. Ils sont juste là, si constants qu’ils font presque partie de l’arrière-plan, et bien que la qualité puisse varier d’un versement à l’autre, tant qu’ils gardent les fondamentaux solides et nous donnent ces petits éclats de joie et/ou de satisfaction qui aident à garder nous allons, pour de brèves fenêtres de temps, tout peut être juste dans l’univers.

Pour moi, je suis juste heureux que peu importe la star, peu importe le scénario et peu importe à quel point les changements inspirés par JRPG apportés au jeu principal d’une série de jeux vidéo, je peux toujours compter sur un homme bien habillé et de la violence de la rue pour me faire passer un bon moment.