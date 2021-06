. Qui étaient les juges de la deuxième saison de Nuestra Belleza Latina ?

Il ne reste que quelques semaines avant le retour de Nuestra Belleza Latina à la télévision, dans ce qui sera la 12e saison de la célèbre émission Univision.

Et au milieu de l’attente qu’elle a suscitée parmi les adeptes de la célèbre émission télévisée, qui a vu depuis 2007 couronnées des reines célèbres qui ont gagné une place dans le cœur des téléspectateurs, comme Alejandra Espinoza, Ana Patricia Gámez, Francisca ( anciennement Lachapel) et Nasstasja Bolívar, il y a beaucoup de souvenirs des éditions précédentes de l’émission de téléréalité.

L’un des souvenirs les plus emblématiques qui reste dans l’esprit des adeptes du programme concerne les juges chargés d’aider à préparer les concurrents et de guider le chemin vers la finale, et le jury de la deuxième édition de Nuestra Belleza Latina, c’était luxueux.

Jouer

Osmel Sousa détruit Lupita Jones2011-02-02T01: 16: 57Z

Dans le programme de 2008, le soi-disant Beauty Zar, Osmel Sousa, a continué à agir en tant que président du jury, mais après avoir partagé une table avec Alicia Machado et Carlitos Calderón lors de la première saison, tous deux ont été remplacés.

En 2008, le célèbre entraîneur de la reine, qui a plusieurs couronnes de Miss Univers, Miss Monde et Miss International dans son histoire pour le Venezuela, a formé un panel de juges intéressant, aux côtés de l’ancienne Miss Univers mexicaine Lupita Jones et du principal homme de feuilletons, Julián Gil .

Jouer

Les juges s’emparent de Nuestra Belleza Latina 2007-2008 Des querelles inoubliables entre les juges des saisons 1 et 2 de Nuestra Belleza Latina. Rappelez-vous à quel point les juges s’amusent ! facebook.com/NuestraBellezaLatina univision.com/content/channel.jhtml?chid=10&schid=10753&web=true2010-04-17T01:49:17Z

Le trio de juges a volé la vedette, non seulement à cause de leurs commentaires et conseils aux concurrents, mais aussi à cause des bagarres et des affrontements, qui se sont présentés soir après soir, qui ont commencé à pimenter les galas, surtout les plus populaires. » Combats” entre Osmel et Lupita.

L’un des commentaires les plus mémorables de cette saison dans le combat des juges, ont été les paroles d’Osmel Sousa contre Lupita, qui répétait sans cesse que le Mexicain “avait gagné Miss Univers, par le travail et la grâce du Saint-Esprit”, une phrase qu’il fait que l’ex-reine jetterait ses sabres contre l’expert réinologue.

Jouer

Essais de talents individuels à Nuestra Belleza LatinaLes beautés ont eu un essai de talents individuels. Une fille a été éliminée de chacun des deux premiers groupes pour ce test. Les décisions étaient basées sur les votes des filles elles-mêmes, qui ont voté contre leurs partenaires. Nuestra Belleza Latina Voir plus de vidéos NBL sur youtube.com/show?p=HJR7XmhXVuQ Voir plus de vidéos de… 2010-03-22T15: 11: 07Z

Lors de la deuxième saison, le jury a accepté de montrer son favoritisme envers la Portoricaine Melissa Marty, qui a finalement été couronnée gagnante de Nuestra Belleza Latina.

Emeraude Toubia, qui a finalement terminé deuxième, Dayami Padrón, Zoila Ceballos, Leticia Castro et Manuela Arbeláez ont également brillé lors de cette saison de réalité en 2008.

Jouer

Les 5 meilleurs moments de Melissa Marty | Nuestra Belleza Latina 2008 #TBTFrancisca Lachapel se souvient avec vous des 5 moments les plus excitants lorsque Melissa Marty a remporté Nuestra Belleza Latina 2007. Découvrez ce #TBT. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina des États-Unis. Présenté par : Chiquinquira Delgado, Javier Poza Juges : Osmel Sousa, Jacqueline Bracamontes et Jomari Goyso ABONNEZ-VOUS ! : bit.ly/NBLSubscribe Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/NuestraBellezaLatina Suivez-nous… 30-10-2015T15 : 50 : 48Z

Les 12 finalistes qui ont concouru pour la couronne et qui vivaient dans la soi-disant Mansión de la Belleza, ont été complétés par Natalia Rivera, Génesis Seguias, Aideliz Hidalgo, Dayanira Varela, Leana Astorga et Jannet Manzanarez.