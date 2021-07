. Qui étaient les juges de la septième saison de Nuestra Belleza Latina ?

Entre le 10 mars et le 19 mai 2013, Univisión a diffusé la septième saison de l’émission de téléréalité Nuestra Belleza Latina, où la Salvadorienne Marisela Demontecristo a gagné. La dominicaine Audris Rijo, classée deuxième et la colombienne Barbara Turbay a été choisie troisième.

Et dans l’édition du concours de beauté populaire, les juges ont joué un rôle très important de gala en gala, non seulement en choisissant les filles qui avançaient vers le gala final, mais aussi en leur servant de « coach » et de guides, ce qui en fin de compte généré des résultats évidents.

La septième édition de Nuestra Belleza Latina a de nouveau eu Osmel Sousa comme président du jury pour la septième année consécutive, considéré comme un emblème du célèbre programme.

Osmel Sousa a retiré deux filles de son groupe à Nuestra Belleza Latina 2013 Après les avoir fait pleurer, le président du jury de Nuestra Belleza Latina a clarifié le motif de leur expulsion. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina d’Amérique. Présenté par : Giselle Blondet, avec la participation des juges Osmel Sousa, Lupita Jones et Julian Gil. Pour voir plus de vidéos et… 2013-04-08T16: 50: 27Z

Le soi-disant tsar de la beauté dans cette édition a fait ressortir son côté le plus strict, et non seulement “a tiré les oreilles” de plus d’un concurrent, mais il est même devenu plus sévère et a sanctionné d’autres filles, mais en même temps il a fait toute sa connaissance et des conseils à la disposition de ses élèves.

Marisela Demontecristo a été couronnée Nuestra Belleza Latina 2013 Marisela Demontecristo a été élue reine de la septième saison de Nuestra Belleza Latina. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina des États-Unis. Présenté par : Giselle Blondet Juges : Osmel Sousa, Lupita Jones et Julian Gil Pour voir plus de vidéos et potins de la nouvelle saison ABONNEZ-VOUS ! : bit.ly/NBLSubscribe Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/NuestraBellezaLatina…2013-05-20T16 : 12 : 29Z

L’ancienne Miss Univers Lupita Jones est revenue à la table des juges, et gala en gala a non seulement guidé ses candidats avec ce mélange d’exigence et de professionnalisme, mais a également joué dans des moments mémorables de ses discussions désormais célèbres avec Osmel Sousa, où les deux se sont jetés forts et burlesques. critiques, ce qui a rendu le spectacle plus épicé.

Osmel Sousa Tag Team Test au Canada – Nuestra Belleza Latina 2013 Osmel Sousa a eu des moments embarrassants lors du tag test avec son équipe au Canada. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina d’Amérique. Présenté par : Giselle Blondet, avec la participation des juges Osmel Sousa, Lupita Jones et Julian Gil. Pour voir plus de vidéos et potins du nouveau… 2013-03-19T19: 53: 18Z

Et une fois de plus, l’acteur Julián Gil est revenu dans le jury, ajoutant son style au trio de jurés, qui, avec le public, était chargé de choisir le vainqueur de la septième édition de Nuestra Belleza Latina.

Fait curieux, dans cette version de Nuestra Belleza Latina, les 30 meilleurs candidats présélectionnés aux auditions ont effectué des voyages internationaux, divisés en trois groupes, où chacun des juges : Osmel, Lupita et Julián, s’est rendu au Canada, au Mexique et à Puerto Rich. avec ses élèves.

Lors du gala final, où Marisela Demontecristo a été proclamée gagnante, Osmel Spusa a confirmé par ses mots qu’il s’agissait d’une édition très émue parmi les téléspectateurs.

« Le candidat à la deuxième place a plus de 7 millions de voix. Le premier a obtenu un peu plus de 10 millions de votes, ce qui représente au total plus de 31 % des votes reçus », a indiqué le Cubano-vénézuélien, avant d’annoncer le résultat donné par le public, qui a également fait office de jury.