. Qui étaient les juges de la sixième saison de Nuestra Belleza Latina ?

En 2012, la sixième saison de Nuestra Belleza Latina a eu lieu, où la belle portoricaine Vanessa De Roide a été la gagnante.

Avec l’émotion en surface, et le concours de beauté en pleine furie, dans la sixième saison il y avait à nouveau une table de jurés de luxe, chargés de guider les jeunes femmes, en bons mentors, et accessoirement de tracer le chemin vers la finale.

Cette fois, les jurys de Nuestra Belleza Latina étaient dirigés par l’expert et créateur de reines de renom, Osmel Sousa, qui a de nouveau assuré la présidence du comité de sélection.

La Grande Finale Nuestra Belleza Latina 2012 était pleine de talent, d'énergie et d'émotions.

Fort de son expérience et de plusieurs titres remportés dans des compétitions internationales, comme sa meilleure lettre de présentation, Osmel Sousa a une nouvelle fois volé la vedette, avec ses commentaires cinglants, mais en même temps avec cette “baguette magique” qu’il semble avoir pour peaufiner le concurrents, en les aidant à faire ressortir leurs meilleurs atouts.

Profitez de ces beautés en maillot de bain et soutenez votre préférée en votant.

L’ancienne Miss Univers Lupita Jones, qui en plus de son expérience en tant qu’ancienne reine et entraîneuse de reines mexicaines, a beaucoup de classe et de glamour, était l’autre membre de la table du jury pour la sixième saison de Nuestra Belleza Latina.

Avec ses directives au point et un haut niveau d’exigence, Lupita a apporté à cette édition cette touche spéciale qu’elle seule possède et que les concurrents apprécient.

Et mettant la touche la plus paternelle, Julián Gil a de nouveau fait partie du groupe restreint de jurys de Nuestra Belleza Latina, avec une saison au cours de laquelle il a même servi de soutien émotionnel avant plusieurs moments des concurrents.

Osmel Sousa et Lupita Jones, les juges du programme, ont souligné les qualités de la reine actuelle dans une 'twitt cam' avec leurs fans.

Cette fois, les juges ont dû choisir 12 demi-finalistes qui sont allés vivre dans le Manoir de la Beauté, parmi un groupe de 24 candidats présélectionnés.

Dès le début, Julián Gil avait prévenu qu’au-delà de la beauté indéniable des jeunes femmes qui briguaient le titre de Nuestra Belleza Latina, ce serait le talent, la grâce, la carima et la force des filles qui feraient pencher la balance.

A la fin, dans la grande nuit du 20 mai, la portoricaine Shalimar Rivera, la mexicaine Fanny Vargas, la dominicaine Nataliz Jiménez, la vénézuélienne Karol Scott, la mexicaine Setareh Khatibi et la portoricaine Vanessa De Roide sont arrivées.

Vanessa De Roide a remporté Nuestra Belleza Latina 2012. Vanessa est devenue la reine de la sixième saison et la deuxième portoricaine à remporter la couronne de Nuestra Belleza Latina.

“La candidate à la deuxième place, a additionné 28,5% des voix et la gagnante, avec le soutien du public, a atteint 32% des voix”, a déclaré Osmel Sousa, révélant que la reine de la sixième saison de Our Latina Beauty était Vanessa. de Roide, tandis que Setareh a été nommé premier dauphin.