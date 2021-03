Juho Sarvikas de Nokia et HMD Global annonce son départ après 15 ans

Nokia a vécu beaucoup de choses ces 15 dernières années. De son déclin rapide du sommet à sa transition vers un partenaire exclusif de Microsoft, seulement pour que l’activité mobile soit engloutie et rapidement démantelée en rien. Aujourd’hui, alors que la société continue de se reconstituer en tant que grand OEM Android, Nokia perd l’un de ses employés les plus estimés. Juho Sarvikas, Chief Product Officer et Vice President of North America chez HMD Global, vient d’annoncer son départ de l’entreprise via Twitter:

Après 15 années incroyables avec Nokia et HMD, j’ai pris la décision difficile de passer à autre chose. Je suis tellement fier de ce que nous avons accompli ensemble et je sais que le succès des téléphones HMD et Nokia se poursuivra. Suivez @nokiamobile pour les actualités sur les téléphones Nokia. Merci pour tout 🙏 pic.twitter.com/ZyCIsu7ouV – Juho Sarvikas (@sarvikas) 26 mars 2021

Juho a joué un rôle majeur dans l’activité de Nokia au cours des 15 dernières années, en commençant en tant que chef de produit derrière le Nokia E61. Il a finalement aidé à lancer des téléphones Symbian comme le Nokia Nuron en Amérique du Nord et a dirigé le lancement américain des appareils Lumia Windows Phone avec le Nokia Lumia 710. Il est ensuite allé chez Microsoft pendant une brève période après l’acquisition de la division mobile de Nokia, avant de finir par revenir. chez Nokia via HMD Global.

En tant que Chief Product Officer chez HMD Global, il a contribué à réintroduire Nokia dans l’industrie des smartphones et est souvent vu lors des lancements d’appareils. Nokia fabrique maintenant certains des meilleurs téléphones Android bon marché sur le marché, comme le Nokia 5.4, grâce à un excellent design et à un logiciel propre. Son départ intervient alors que la société concentre ses efforts sur la réémergence en tant que meilleur OEM Android. Sarvikas n’a pas déclaré ce qu’il prévoyait de faire après son départ de l’entreprise le mois prochain.

Il s’agit du deuxième départ majeur de la direction d’un OEM Android au cours de la semaine dernière, Kyle Kiang quittant OnePlus cette semaine au milieu du OnePlus 9 mis en vente.