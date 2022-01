Paramount Pictures/Illustration de la sonnerie

Briser le drame policier de 1992

Bill Simmons, Van Lathan et Wosny Lambre de The Ringer ont le vent en poupe et s’enflamment après avoir revu le drame policier Juice de 1992 avec Omar Epps, Tupac Shakur et Jermaine Hopkins.

Producteur : Craig Horlbeck

