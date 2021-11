Juice WRLD Estate annonce un nouvel album, « Fighting Demons »

Jus WRLD Estate a annoncé un album posthume de l’artiste tragiquement disparu, intitulé Fighting Demons. La nouvelle a été publiée avec une déclaration de la mère de Juice WRLD, Mme Carmela Wallace, et une bande-annonce de l’album. L’album sort le 10 décembre.

« Il n’y avait rien de plus apprécié de Jarad ‘Juice WRLD’ Higgins que de livrer de la nouvelle musique à ses millions de fans à travers le monde. Il a laissé derrière lui un catalogue de musique étonnamment riche qui garantira à ses fans d’avoir de nouvelles chansons à écouter pour les années à venir. Jarad a toujours été d’une honnêteté saisissante à propos de ses luttes et grâce à son génie musical, il a exprimé de manière vivante ce qu’il avait dans le cœur et l’esprit à travers son art. Il n’a jamais abandonné et ses amis et sa famille n’ont jamais cessé de lui offrir leur soutien. Aujourd’hui, nous annonçons un nouvel album Fighting Demons qui sortira le 10 décembre. Nous encourageons tous ceux qui luttent contre la toxicomanie et la santé mentale à ne jamais abandonner le combat. Nous continuons à vous offrir une assistance gratuite via LiveFree999.org créé en son honneur. – Mme Carmela Wallace et Grade A

Il y a aussi un documentaire sur Higgins, Juice WRLD: Dans les Abbys, dont la première aura lieu le 16 décembre. Le film promet un regard « intime » sur l’artiste tragiquement disparu :

Selon un communiqué, « JUICE WRLD: Into The Abyss (16 décembre), réalisé par Tommy Oliver, est une exploration intime et souvent révélatrice de la vie et de la carrière trop courte du rappeur prodige Juice WRLD, raconté principalement cependant vérité, sa production musicale prolifique et ses freestyles. Un récit dynamique et en temps réel du natif de Chicago qui se dirigeait déjà vers la célébrité et la suprématie en streaming à l’âge de 18 ans grâce à son succès, « Lucid Dreams », le film comprend une multitude de séquences inédites, de la musique inédite et des dizaines d’interviews de l’industrie qui détaillent les luttes de Juice WRLD pour naviguer dans son ascension fulgurante vers la gloire, sa consommation de drogue et ses problèmes de santé mentale.

