Juiced Bikes, société de vélos électriques basée à San Diego, a dévoilé aujourd’hui un nouveau modèle de vélo électrique avec un format plus petit que les autres vélos électriques populaires de la société. Le Juiced RipRacer fixe également un nouveau prix bas pour la marque.

Le RipRacer, qui commence à seulement 1 399 $, est en quelque sorte un petit frère du plus grand vélo électrique Juiced RipCurrent.

Bien qu’il conserve les gros pneus qui aident le vélo à bien fonctionner sur et hors route, il réduit ces pneus à un format de 20 pouces.

Combiné avec un cadre plus petit, le RipCurrent se transforme en un runabout compact qui offre toujours la puissance et la gamme auxquelles les coureurs de Juiced s’attendent.

Il ajoute également de nouvelles technologies, telles que la toute première batterie intégrée à Apple AirTag qui a une chance d’être localisée si elle est perdue (ou plus probablement volée).

Le RipRacer sera proposé en deux options, une version Classe 2 et Classe 3. Les deux sont conçus pour les cyclistes pesant jusqu’à 275 lb (120 kg).

Le RipRacer de classe 2 aura une vitesse de pointe de 20 mph (32 km/h) et une autonomie de « 35+ miles » (56 km) à partir d’une batterie de 52 V et 10,4 Ah.

Le RipRacer de classe 3 atteindra des vitesses plus élevées allant jusqu’à 28 mph (45 km/h). Il pourra également voyager plus loin grâce à une batterie plus grosse de 52V 15,6Ah. Juiced prétend qu’il devrait avoir une autonomie de 55 miles (88 km).

Ces deux gammes sont basées sur l’assistance au pédalage, ce qui signifie que la puissance de pédalage du cycliste est augmentée par l’assistance motrice. Lorsque vous roulez en utilisant uniquement l’accélérateur (c’est-à-dire sans pédaler), l’autonomie est réduite en raison de la demande de puissance accrue.

La version de classe 2 comprend un contrôleur de 20 A qui tirera environ 1 040 watts de crête, tandis que le contrôleur de 25 A de la version de classe 3 sera bon pour 1 300 watts de crête légèrement plus élevés.

Une autre différence entre les deux modèles est l’affichage, la version Classe 2 présentant un affichage plus simplifié que l’affichage de la version Classe 3 complète.

À gauche : affichage sur la version de classe 2 de RipRacer ; A droite : écran de la version classe 3

Les deux versions du Juiced RipRacer sont équipées de moteurs de moyeu à engrenages continus de 750 W et incluent des technologies impressionnantes telles que des freins à disque hydrauliques et des batteries intégrées Apple AirTag (bien qu’il semble s’agir d’une situation AirTag avec un compartiment spécialement conçu dans le boîtier de la batterie). Les batteries sont dotées d’un boîtier repensé qui comprend une poignée de transport, une résistance à l’eau améliorée et peuvent être couplées à un accessoire de station de chargement qui fera ses débuts à la fin de l’année prochaine. La station d’accueil permettra également d’alimenter d’autres appareils électroniques à partir de la batterie, fonctionnant de la même manière qu’un générateur ou une batterie de secours portable. Les batteries sont rétrocompatibles avec tous les précédents modèles de vélos électriques 52V de Juiced.

Bien que les vélos incluent de nouvelles technologies impressionnantes, le capteur de couple très apprécié que l’on trouve sur la plupart des vélos électriques de Juiced est remplacé par un capteur de cadence moins performant, ce qui signifie que l’assistance à la pédale n’est pas aussi réactive que le véritable capteur de couple e -des vélos comme le cyclomoteur électrique Scorpion de Juiced.

Le fait de sauter quelques-unes des pièces haut de gamme comme les capteurs de couple et la suspension avant (notez la fourche de style BMX à sa place) a contribué à faire baisser les prix des vélos. Le modèle de classe 2 sera au prix de 1 399 $ tandis que le modèle de classe 3 atteindra un prix légèrement plus élevé de 1 599 $. Les deux sont considérablement plus bas que la plupart des autres vélos électriques de Juiced. La version Classe 2 est l’un des prix les plus bas du marché pour un vélo électrique 750 W avec freins à disque hydrauliques.

Cela place le RipRacer dans une niche intéressante sur le marché. D’autres vélos électriques à gros pneus à bas prix comme le Lectric XP 2.0 à 999 $ peuvent être inférieurs au prix, mais le RipRacer offre des composants de meilleure qualité et plus de 50 % de capacité de batterie en plus, sans parler des ajouts intéressants comme la station de charge et l’intégration Apple AirTag .

D’autres vélos électriques à gros pneus « de taille amusante » comme le Pedego Element correspondent au prix du RipRacer, mais ne se rapprochent pas de sa puissance, de sa vitesse ou de ses composants.

Le format plus petit du RipRacer devrait le rendre plus attrayant pour les coureurs les plus courts du spectre. La société dit qu’il devrait s’adapter aux cyclistes de 5’0″ à 6’3″ (152 à 190 cm).

Comme l’a expliqué Tora Harris, fondateur et PDG de Juiced Bikes, le vélo est largement conçu pour cibler une nouvelle génération de cyclistes.

Avec une jeune génération de plus en plus intéressée par les vélos électriques, nous avons vu l’opportunité de lancer un modèle plus petit à un prix d’entrée de gamme, un vélo électrique qui plait à un public plus large, mais bien sûr avec les performances de signature La marque Juiced est si connue pour. En offrant un nouveau style de cadre beaucoup plus léger et plus agile, et en ajoutant une gamme de couleurs, les cyclistes débutants et expérimentés de vélos électriques bénéficient d’une expérience de conduite palpitante qui est également extrêmement fonctionnelle et sûre. Et, comme tous nos vélos électriques, c’est un excellent moyen de remplacer des kilomètres de voiture coûteux et peu énergivores.

Le RipRacer de 66 lb (30 kg) sera disponible en quatre couleurs : Baja Blue, Noir, Hi-Viz Yellow et Mystic Green. Il sera mis en vente le jeudi 26 novembre, bien qu’il ne commencera à être expédié qu’en mars de l’année prochaine.

