Juicy Couture fait appel au personnel du label chinois uniquement pour une collaboration – WWD

LONDRES – Juicy Couture a fait appel à la marque de vêtements pour hommes contemporains Staffonly et à son duo de designers Shimo Zhou et Une Yea pour sa première collaboration avec une marque chinoise.

Le duo a fondé la marque à Londres, peu de temps après avoir obtenu son diplôme du London College of Fashion et du Royal College of Art, se faisant un nom grâce à ses conceptions ironiques du consumérisme et de l’identité destinées à un public de vêtements pour hommes. Ils ont déjà collaboré avec la marque japonaise Onitsuka Tiger pour son 70e anniversaire.

Mais ne vous attendez pas à la remise en question habituelle de la masculinité pour laquelle le label basé à Londres et Shanghai est connu. Ce branchement est une collection rétro-américaine de survêtements, de minijupes ornées de bijoux et de doudounes dans des tons saccharines, qui a été révélée le 24 septembre et était immédiatement disponible dans les magasins. Les prix étaient au niveau du créateur – 3 880 renminbi, ou 450 $, pour un survêtement et 6 880 renminbi, ou 1 065 $, pour un manteau matelassé rose et marron chocolat.

“[Juicy Couture] est une marque qui a potentiellement un impact sur les gens via la sensation, [so we started] combinant expériences existantes et imagination », a déclaré Zhou, dont l’image mentale du style de vie californien des années 1970 à partir de films, de littérature et de jeux vidéo est devenue la base de l’esthétique rétro de la collaboration, y compris sa campagne de communication.

Selon Carol Chen, co-directrice générale du groupe Semir, qui détient la licence Juicy Couture pour la Grande Chine, il s’agit uniquement d’un « design esthétique plein d’esprit et décontracté. [and] esprit expérimental unique », appliqué aux « inspirations de la vie quotidienne » qui ont scellé l’affaire. Chen a ajouté que «[their] génération de designers indépendants chinois a une bonne vision internationale et en même temps comprend les besoins des consommateurs chinois.