Juillet 2021, le plus chaud du monde depuis 142 ans

17/08/2021 à 9h05 CEST

L’été de cette année continue d’établir des records inquiétants pour l’histoire. Les données que les scientifiques ont publiées ces dernières heures confirment que le monde est entré dans un nouveau scénario climatique jusqu’ici inconnu. juillet 2021 est devenu le mois le plus chaud au monde depuis le début des records en 1880, selon les données publiées par la NOAA, l’agence météorologique américaine.

“Juillet est généralement le mois le plus chaud de l’année au monde, mais juillet 2021 s’est surpassé en tant que mois de juillet et aussi en tant que mois le plus chaud jamais enregistré. Ce nouveau record s’ajoute au chemin inquiétant que le changement climatique a marqué pour le monde », a déclaré Rick Spinrad, administrateur de l’agence américaine des océans et de l’atmosphère (NOAA) dans un communiqué.

Dans le monde : La température combinée de l’océan et de la surface terrestre était de 0,93 degrés Celsius au-dessus de la moyenne du 20e siècle de 15,8 degrés Celsius, ce qui en fait le mois de juillet le plus chaud depuis le début des records il y a 142 ans. C’était un dixième de degré de plus que le précédent record établi en juillet 2016, qui était alors à égalité avec 2019 et 2020.

Quant à l’hémisphère nord, la température à la surface de la terre à elle seule était la plus élevée jamais enregistrée en juillet, avec une température record de 1,54 degrés Celsius au-dessus de la moyenne, battant le précédent record établi en 2012.

À l’échelle continentale, l’Asie a connu son mois de juillet le plus chaud jamais enregistré, battant le précédent record établi en 2010 ; L’Europe a connu son deuxième mois de juillet le plus chaud jamais enregistré, à égalité avec juillet 2010 et derrière juillet 2018 ; et l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Afrique et l’Océanie figuraient en juillet dans le top 10 des plus chauds.

Avec les données du mois dernier, il est toujours très probable que 2021 figurera parmi les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées au monde, selon les perspectives du classement mondial annuel de la température du NCEI.

La couverture de glace de mer varie selon l’hémisphère : l’étendue de cette glace dans l’Arctique en juillet 2021 était la quatrième plus petite de ce mois au cours des 43 dernières années, selon une analyse du lien externe du US National Snow and Ice Data Center.

Seuls juillet 2012, 2019 et 2020 avaient une étendue moindre de glace de mer. L’étendue de la glace de mer en Antarctique était supérieure à la moyenne en juillet et était la plus grande étendue de glace de mer en juillet depuis 2015 et la huitième plus élevée jamais enregistrée.

Déclaration originale de la NOAA : https://www.noaa.gov/news/its-official-july-2021-was-earths-hottest-month-on-record