Juillet Caixin PMI montre une baisse de la croissance de l’activité des usines

Des ouvriers travaillent sur une machine CMS de Panasonic chez guiyang Zhenxin Technology Co., Ltd. à Guiyang, province du Guizhou, Chine, le 27 juillet 2021.

Coûtphoto | Barcroft Médias | .

La croissance de l’activité des usines chinoises a fortement chuté en juillet, la demande s’étant contractée pour la première fois depuis plus d’un an, en partie à cause des prix élevés des produits, a révélé lundi une enquête auprès des entreprises, soulignant les défis auxquels est confrontée la plaque tournante mondiale de la fabrication.

L’indice des directeurs d’achat (PMI) Caixin/Markit est tombé à 50,3 le mois dernier contre 51,3 le mois précédent, son niveau le plus bas depuis avril 2020.

Les analystes interrogés par . s’attendaient à une baisse de l’indice à 51,1. La barre des 50 sépare la croissance de la contraction sur une base mensuelle.

L’économie chinoise s’est largement remise des perturbations causées par la pandémie de coronavirus, mais elle a été confrontée à de nouveaux défis ces derniers mois, tels que la hausse des coûts des matières premières, qui a freiné la croissance des bénéfices des entreprises industrielles en juin.

Les décideurs politiques ont intensifié leurs efforts pour freiner la flambée des prix des matières premières qui a réduit les marges des fabricants.

Les résultats plus faibles de l’enquête privée, couvrant principalement les fabricants orientés vers l’exportation et les petits fabricants, sont largement alignés sur ceux d’une enquête officielle publiée samedi qui montrait que l’activité augmentait au rythme le plus lent en 17 mois.

“L’économie est toujours confrontée à une énorme pression à la baisse”, a déclaré Wang Zhe, économiste principal chez Caixin Insight Group, dans des commentaires publiés parallèlement aux données. Les prix élevés des produits ont fait baisser la demande, en particulier pour les biens de consommation et les biens intermédiaires, a déclaré Wang.

Un sous-indice des nouvelles commandes est entré en forte contraction pour la première fois depuis mai 2020, tandis qu’un autre sous-indice de la production est tombé au rythme d’expansion le plus lent depuis mars de l’année dernière.

Les prix des intrants ont continué d’augmenter, bien qu’à un rythme plus lent que le mois précédent mais beaucoup plus rapide que les prix à la production, ce qui a exercé une pression sur les marges. Les entreprises interrogées ont déclaré que les prix des matières premières, en particulier pour les métaux industriels, restaient élevés.

“La demande du marché était sensible aux prix des produits, ce qui limitait le pouvoir de fixation des prix des entreprises”, a déclaré Wang.

Les commandes à l’exportation ont augmenté légèrement plus rapidement que le mois précédent, mais toujours à un rythme lent, la pandémie ayant freiné la demande étrangère. Les usines ont embauché plus de travailleurs pour le quatrième mois consécutif, mais à un rythme plus lent.

L’indice de confiance pour l’année à venir est tombé à son plus bas niveau en 15 mois.