Juin est le mois parfait pour voler vers le sud-ouest si vous aimez les vols pas chers – .

Il y a cinquante ans ce mois-ci – le 18 juin, pour être exact – Southwest Airlines lançait son vol inaugural, inaugurant une nouvelle ère de tarifs bon marché qui rendaient les voyages abordables pour beaucoup plus de personnes, un anniversaire qui a également inspiré le transporteur aérien basé à Dallas à lancer une série d’offres et de cadeaux d’un mois pour commémorer cet événement.

Pour commencer, Southwest a déclaré le 18 juin comme «Wanna Get Away Day», ce que les déclarants réguliers de Southwest noteront comme une référence à l’une des différentes classes de billets que vous pouvez acheter auprès de la compagnie aérienne. Dans le cadre de cette initiative, les clients pourront s’engager avec Southwest tout au long du mois, la compagnie aérienne taquinant que les plus grandes surprises pour les clients se produiront lors de cet anniversaire et de la nouvelle journée du 18 juin. Entre autres choses, le transporteur donne les clients ont la chance de gagner un total de 50 millions de points bonus Rapid Rewards du 1er au 18 juin, ainsi que les clients ayant des opportunités quotidiennes de gagner des points bonus Rapid Rewards, avec des cartes-cadeaux Southwest et des laissez-passer compagnon également à gagner.

Soit dit en passant, les laissez-passer pour compagnon permettent aux clients de choisir une personne avec qui voler, sans frais de compagnie aérienne (bien que cela n’inclue pas les taxes et les frais à partir de 5,60 $ l’aller simple) chaque fois qu’ils achètent ou échangent des points contre un vol. Et les clients peuvent consulter Southwest50.com/WannaGetAway pour connaître les conditions générales complètes de cette série de promotions d’un mois. « C’est notre 50e anniversaire et nous sommes prêts à célébrer et remercier nos clients », a déclaré Bill Tierney, vice-président du marketing de Southwest Airlines.

« Dans le plus pur esprit du sud-ouest, nous transformons notre 50e anniversaire en« Wanna Get Away Day », permettant aux clients de célébrer nos 50 ans d’histoire de cœur, de tarifs bas, d’hospitalité légendaire et de politiques flexibles en leur donnant la possibilité de transformer ‘Wanna get away’ dans ‘Gonna’ get away.

En plus des cadeaux, Southwest a également décidé de mettre en place des opportunités de photo pop-up dans 24 zones d’embarquement d’aéroport à travers le pays. La compagnie aérienne proposera également des « Heart Carts » remplis de cadeaux et de cadeaux dans plus de 40 emplacements, et les membres d’équipage en vol de Southwest seront « surprendre et ravir les clients » avec encore plus de cadeaux le 18 juin. Et sur une note quelque peu connexe, n’oubliez pas – la compagnie aérienne est également toujours au milieu d’une vente de tarifs qui durera encore une semaine.

Pour cette vente particulière, les vols ont été réduits à 49 $ et doivent être réservés avant le 10 juin. À titre d’exemple des tarifs bas proposés dans le cadre de la vente, les offres incluent des vols à 49 $ entre Nashville et Chicago – où Southwest a ajouté des vols cette année à O’Hare International, en plus de ses vols de longue date à destination et en provenance de l’aéroport Midway de Chicago. Ces vols de 49 $ sont disponibles pour la plupart des jours de semaine plus tard cet automne, en septembre et octobre.

