JuJu Smith-Schuster fait une mise à jour encourageante sur les blessures de fin de saison (exclusif)

La saison de JuJu Smith-Schuster s’est terminée tôt car il s’est blessé à l’épaule lors de la semaine 5 de la saison de la NFL. Et alors que c’était une année où le receveur large des Pittsburgh Steelers cherchait à faire ses preuves, il semble que 2022 sera une grande année pour Smith-Schuster. PopCulture.com a récemment rencontré Smith-Schuster qui a fait une mise à jour encourageante sur le processus.

« Ça a été génial », a déclaré Smith-Schuster à PopCulture à propos de sa cure de désintoxication. « Honnêtement, j’arrive à la partie où maintenant je mets ma main au-dessus de ma tête et je récupère les mouvements là où je dois être avec mon épaule. Je viens juste de commencer à soulever du poids. Donc ça revient là où je dois être . Ainsi, je peux jouer le moment venu. »

La blessure est survenue lors de la victoire des Steeler sur les Broncos de Denver. En cinq matchs cette saison, Smith-Schuster a capté 15 passes pour 129 verges. Il vient de terminer une saison 2020 lorsqu’il a capté 97 passes pour 831 verges et neuf touchés, un sommet en carrière. Smith-Schuster cherche à revenir à sa saison 2018 en petits groupes lorsqu’il a capté 111 passes et 1 426 verges et sept scores et a été élu MVP de l’équipe.

Alors que Smith-Schuster continue d’être en bonne santé à 100%, il s’assure de prendre les choses facilement. « Lorsque vous réparez une blessure, ce n’est pas tant d’entre vous qui ne veulent pas surmener vos muscles », a-t-il déclaré. « Vous travaillez certains muscles individuels des parties du corps pour aider le problème principal qui l’entoure. Disons, par exemple, que c’est mon épaule, mais j’essaie de renforcer mes biceps, mes pièges renforcent les muscles autour pour aider soutenez-le et contre lorsque vous êtes en bonne santé et que vous vous préparez pour un jeu. De toute évidence, vous obtenez la pompe dont vous avez besoin pour entrer et devenez plus fort et des trucs comme ça. Donc c’est vraiment efficace, et je peux dire que c’est très différent entre avoir une vraie blessure pendant la saison et avoir des entailles et des ecchymoses tout au long de la saison. »

Smith-Schuster a signé une prolongation de contrat d’un an avec les Steelers avant le début de la saison 2021, ce qui signifie qu’il sera joueur autonome une fois la saison terminée. Si les Steelers n’atteignent pas les séries éliminatoires, il est possible que les Steelers ramènent Smith-Schuster pour aider à renforcer l’offensive, surtout si le quart-arrière Ben Roethlisberger quitte l’équipe.