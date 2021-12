JuJu Smith-Schuster révèle comment il a fait sa danse TikTok ‘Do The JuJu’ (exclusif)

Le receveur large des Pittsburgh Steelers JuJu Smith-Schuster est connu pour être très actif sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok. Et avec l’aide de Team Milk, Smith-Schuster a mis au point son défi de danse TikTok pour TikTok appelé hashtag « DoTheJuJu », qui a fait ses débuts la semaine dernière. PopCulture.com a récemment rencontré le grand receveur vedette qui a révélé comment il avait inventé la danse.

« J’ai choisi la chanson que j’aimais et que j’aimais et que je pensais être très fluide et fluide, mais j’ai pu proposer cette danse et avec quelques-unes de mes routines qui en font partie », a déclaré Smith-Schuster. Culture pop. « C’était vraiment cool parce que ça montre ma personnalité. C’est moi, c’est qui je suis. Et comme je l’ai dit, être à travers le hashtag ‘DoTheJuJu’ était génial parce que j’ai pu impliquer non seulement du lait, mais ma personnalité et même un chien aussi, comme mon bouledogue français et des trucs comme ça. »

@juju #annonce J’ai entendu dire que vous aviez tous des mouvements. Maintenant, je veux les voir. Affrontez #DoTheJuJu @gotmilk #ad dc : @phil_wright_ ♬ JuJu – London Elixir avec Mogul Mal

Smith-Schuster a publié une série de vidéos de son défi de danse sur TikTok, qui est l’original visionné plus de 700 000 fois. L’ancien de l’USC a gagné de nombreux adeptes sur TikTok avec plus de trois millions d’adeptes et adore montrer ses mouvements de danse sur et en dehors du terrain. Mais pourquoi aime-t-il être sur TikTok ?

« Je pense que cela montre aux gens qui nous sommes vraiment », a expliqué Smith-Schuster. « Vous savez, vous parlez des joueurs de football, ils ne sont pas très gros sur les réseaux sociaux parce que notre travail est tellement physique et nous ne pouvons pas jouer beaucoup de matchs. Nous sommes la seule équipe qui a 17 matchs contre 82 matchs par an. Alors les gens vous critiquent pour l’utilisation des médias sociaux et des trucs comme ça, mais je le fais parce que c’est très authentique. C’est moi-même. Je peux montrer aux gens qui je suis sous le casque et ils peuvent juste en voir plus moi. »

Smith-Schuster est l’un des athlètes de la campagne Team Milk, que l’on peut voir dans ses dernières vidéos TikTok. Le lait fait partie de la routine nutritionnelle d’un athlète depuis des siècles, et Smith-Schuster en boit bien avant de commencer à jouer au football.

« Quand j’étais enfant, j’ai toujours été un buveur de lait », a déclaré Smith-Schuster. « Cela a toujours fait partie de ma routine quotidienne, de ma vie quotidienne. Avant que je puisse jouer à des jeux vidéo, ma mère disait toujours: » Hé, assurez-vous de boire votre lait. » Donc, honnêtement, je m’asseyais là et buvais mon lait, que ce soit du lait au chocolat, du lait à la fraise, n’importe quel lait qui m’a été donné. C’était mon préféré et avec du lait, cela aide à la performance. »