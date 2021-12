Jujutsu Kaisen 0 réalise la deuxième meilleure première de l’histoire du Japon – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

C’est officiel! Le film Jujutsu Kaisen 0 (Gekijō-ban Jujutsu Kaisen 0) a vendu 1 908 053 billets au cours de ses trois premiers jours dans les cinémas au Japon, rapportant plus de 2 694 millions de yens (23,5 millions de dollars), ce qui signifie qu’il est devenu le film avec la deuxième meilleure ouverture. week-end dans l’histoire du box-office japonais.

Le long métrage sorti le 24 décembre est passé de la deuxième place à La Reine des neiges 2, qui a rapporté 1 939 millions de yens lors de son week-end d’ouverture en novembre 2019. La première place appartient à Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – The Movie : Mugen Train avec un début de ¥ 4,623 millions de yens en octobre 2020.

Jujutsu Kaisen 0 a été projeté dans 418 complexes cinématographiques au Japon, dont 58 projections à minuit et 39 projections IMAX. Toho a rapporté que 79,9 % du public ont évalué le film dans leurs enquêtes de satisfaction comme « très bon » et 18,1 % comme « bon » ; une note positive combinée de 98 %. Le distributeur estime que le film pourrait terminer sa diffusion commerciale à plus de 10 milliards de yens (87 millions de dollars).

Pour le moment, aucun distributeur n’a confirmé la première de Jujutsu Kaisen 0 dans les salles en Amérique latine.

En 2017, Gege Akutami a publié une série en quatre parties intitulée Tokyo Toritsu Jujutsu Kōtō Senmon Gakkō dans le magazine Jump GIGA. Bien que le mangaka l’ait conçu comme une nouvelle, sa popularité était telle auprès des lecteurs que l’éditeur Shūeisha a décidé de sérialiser une suite de cet univers dans la publication Weekly Shōnen Jump en 2018 : Jujutsu Kaisen. La saga principale compte à ce jour 18 tomes et plus de 60 millions d’exemplaires en circulation ; pendant ce temps, cette histoire originale a été rééditée en tant que volume précédent appelé Jujutsu Kaisen 0.

Le manga a inspiré une adaptation animée réussie de 24 épisodes publiée en octobre 2020, qui a remporté le prix de l’Anime de l’année lors de la cinquième édition des Anime Awards. L’adaptation cinématographique du volume Jujutsu Kaisen 0 a été annoncée à l’issue de la diffusion de l’anime en mars 2021.

Panini Manga fournit le synopsis suivant pour Jujutsu Kaisen 0 :

« Yuta Okkotsu est un lycéen possédé par Rika, un esprit maudit. Après avoir causé un incident avec des camarades de classe, Satoru Gojo décide de l’emmener au lycée technique de sorcellerie de Tokyo pour apprendre à contrôler la malédiction. Il se lie d’amitié avec ses camarades de première année, Maki, Toge et Panda, avec qui il apprend à exorciser les malédictions. Mais soudain, Suguru Geto, un sorcier maléfique, apparaît avec l’intention de s’emparer de Rika, la malédiction de Yuta ».

Le long métrage a vu le retour de la plupart des membres du personnel du studio MAPPA (Attack on Titan: The Final Season) qui ont travaillé sur la série animée, y compris le réalisateur Sung Hoo Park (Le dieu du lycée); le scénariste Hiroshi Seko (Vinland Saga), le créateur de personnages Tadashi Hiramatsu (Parasyte -la maxime-); ainsi que les compositeurs Hiroaki Tsutsumi (Dr. STONE), Yoshimasa Terui (Hi Score Girl) et Arisa Okehazama (Le dieu du lycée). Le casting est dirigé par Megumi Ogata (Shinji Ikari dans Evangelion) dans le rôle de Yuta Okkotsu et Kana Hanazawa (Ichika Nakano dans Les quintuplés par excellence) dans le rôle de Rika Orimoto.

Source : CinéPremière