Julen Lobete vaut le coup | Société royale 1

16/10/2021

Le à 23:27 CEST

Francesc Ripoll

Julen Lobete n’oubliera pas ce match. Ses larmes après le coup de sifflet final le trahissent. L’équipe de jeunes de Saint-Sébastien s’est déguisée en héros et a marqué dans la remise pour donner la victoire et l’avance à la Real Sociedad (1-0), contre Majorque. Tout cela, le jour où l’équipe ‘txuri-urdin’ a livré la Copa del Rey à ses fans et avec l’épopée de jouer avec un de moins pendant toute la seconde mi-temps. Le script parfait pour chaque jeune homme qui donne ses premiers « hurlements » dans la Ligue.

RSO

MLL

Société réelle

Remiro; Zaldua, Aritz, Le Normand, Aihen ; Merino, Guevara (Zubimendi, 46′), Navarro (Gorosabel, 46′); Portu, Isak (Sorloth, 66′) et Januzaj (Lobete, 66′).

Majorque

Reine; Maffeo, Valjent, Russo, Oliván ; Ruiz de Galarreta (Baba, 77′), Battaglia (Salva Sevilla, 62′); Dani Rodríguez, Amath (Fer Niño, 62′), Kang In Lee (Mboula, 85′); et Ángel (Abdón Prats, 77′).

Arbitre

González Fuertes (asturien). TA : Aihen (2A, 46′), Portu (48′) / Battaglia (42′), Ángel (48′), Dani Rodríguez (85′).

Incidents

Match joué à la Reale Arena.

Les deux sets ont donné un rythme très élevé à l’affrontement. Majorque, courageuse, est sortie pour mordre et avec la pression la plus intense, il a été difficile pour la Real Sociedad de sortir le ballon, quelque peu étouffée et incapable de maîtriser le duel à sa manière. Avec la solidarité comme drapeau, l’arrière des Baléares a complètement couvert tous les trous, même si au fil des minutes ceux d’Alguacil ont commencé à se générer. Mikel Merino avec un talon, Guevara avec un tir lointain et Isak avec un but refusé pour hors-jeu.

Une dynamique haussière qui s’est tronquée au bord de la pause, quand Aihen a vu le deuxième jaune et est parti tôt pour les vestiaires. Cela a forcé Alguacil à bouger et a effectué deux changements pour la seconde mi-temps, faisant entrer Zubimendi et Gorosabel. Après la pause, Majorque a continué d’essayer et Ángel a vu la porte, mais ils ont pointé sa main vers le contrôle.

Avec une supériorité numérique, les visiteurs y ont cru et ont pris la barre du choc. À la recherche du but avec décision, Il a bombardé la zone de Saint-Sébastien avec des centres qui n’ont pas pu trouver de finisseur. Et clair. Le Réel est le Réel. Julen Lobete, qui est venu se rafraîchir, a coupé et battu Reina, qui a échoué dans son intervention et a concédé le but, donnant la victoire à Donostiarras.