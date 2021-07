Jules Kounde et Erling Haaland entrant, Tammy Abraham et Kurt Zouma sortant

in

Chelsea a remporté son deuxième trophée de la Ligue des champions il y a près de deux mois et le désir du propriétaire Roman Abramovich de gagner plus d’argenterie est plus fort que jamais après le triomphe.

Le propriétaire milliardaire russe des Blues veut dépenser de l’argent cet été et s’assurer que son équipe peut relever un défi de taille pour la couronne de Premier League la saison prochaine.

Chelsea a terminé la saison dernière en vainqueur de la Ligue des champions et voudra s’appuyer sur ce succès ce trimestre

Le manager Thomas Tuchel a fait un excellent travail dans la seconde moitié de la saison dernière, succédant à Frank Lampard en janvier et dirigeant le club de l’ouest de Londres dans le top quatre et délivrant le Saint Graal qu’est la Ligue des champions.

Cependant, il saura que de nouveaux noms doivent être achetés afin de combler l’écart entre eux et Manchester City, qui a terminé avec 21 points d’avance sur eux en championnat.

Certains grands noms ont été liés à un passage à Stamford Bridge, mais Chelsea devra vendre des stars afin de les intégrer au club possédant l’une des plus grandes équipes de la division.

Mais qui pourrait être vendu et amené, et comment pourraient-ils s’aligner la prochaine saison ? talkSPORT.com a établi quelques potentiels Chelsea XI pour la campagne 2021/22…

Tuchel a fait un travail incroyable la saison dernière et il est maintenant chargé de ramener Chelsea à la gloire de la Premier League

départs

Emerson Palmieri

L’arrière gauche a été impressionnant pour l’Italie à l’Euro 2020 lorsqu’il a été appelé à remplacer Leandro Spinazzola à la suite de sa blessure dévastatrice.

Il a fait de superbes performances alors que les Azzurri ont remporté le trophée et qu’un retour en Italie a été envisagé, Ben Chilwell étant le premier choix à Stamford Bridge.

Chelsea veut qu’il soit retiré de la masse salariale et demande un transfert permanent, Napoli étant le plus fortement lié à ses services.

Tuchel préfère Marcos Alonso à Emerson et on pense que ce dernier pourrait attirer des frais plus importants car il n’a encore que 26 ans, alors ne soyez pas surpris s’il déménage cet été.

Emerson a prospéré pour l’Italie pendant l’Euro 2020 mais ses jours à Chelsea semblent comptés

Tammy Abraham

Le joueur de 23 ans a prospéré sous Lampard, mais ses opportunités sous Tuchel sont rares.

L’attaquant n’a débuté que trois matches de Premier League après l’arrivée de l’Allemand en janvier.

Les rapports affirment que West Ham de David Moyes est actuellement le favori pour décrocher l’attaquant de Chelsea, bien qu’un retour à Aston Villa sur un accord permanent ait également été évoqué.

Abraham a marqué 12 buts et enregistré six passes décisives la saison dernière et ses jours à Stamford Bridge semblent être comptés.

Abraham est une cible privilégiée de West Ham, mais Villa pourrait également venir appeler

Kurt Zouma

Zouma est tombé dans l’ordre hiérarchique au cours de la seconde moitié de la saison dernière, commençant seulement sept de nos 21 derniers matchs de championnat, et Chelsea est prêt à encaisser cet été.

Le Français est à son apogée et il est entendu qu’il n’est pas prêt à ne pas s’asseoir sur le banc pendant ses meilleures années.

Il est entendu qu’il a été proposé à Séville dans le cadre de leur accord pour signer Kounde.

C’est certainement une décision qui a du sens pour les deux parties.

Zouma était un habitué de Lampard mais maintenant il est banni de Tuchel

Jules Koundé

Dans un geste qui est complètement sorti de l’ombre, Chelsea a convenu mardi de conditions personnelles avec Koundé.

Le Français de 22 ans, défenseur central qui peut également jouer à l’arrière droit, est sur le point de déménager à Stamford Bridge bien qu’il soit initialement lié à Tottenham.

Les Spurs se tournent plutôt vers Christian Romero d’Atalanta dans leur recherche d’un nouveau défenseur central, après avoir vendu Toby Alderweireld au club qatari d’Al-Duhail.

Kounde a rejoint Séville depuis Bordeaux en 2019 et les a aidés à atteindre la Ligue des champions la saison dernière.

Il faisait partie de l’équipe de France de l’Euro 2020 cet été et a remporté deux sélections pour son pays.

Bien qu’il ait une clause libératoire de 80 millions d’euros (68,4 millions de livres sterling) dans son contrat, il est entendu que Chelsea ne paiera pas des frais aussi élevés pour le jeune.

Koundé est un défenseur exceptionnel et l’un des plus prometteurs de France

Erling Haaland

Ce n’est un secret pour personne que les Bleus sont à la recherche d’un nouvel attaquant cet été et Haaland est en tête de la liste de souhaits de Roman Abramovich.

Des rapports suggèrent que le milliardaire russe est prêt à sanctionner une décision de 150 millions de livres sterling pour signer la sensation du Borussia Dortmund.

Le club de Bundesliga ne souhaite écouter que les offres de cette région et envisagera sérieusement ce type d’offre, la clause de libération de Haaland l’été prochain ne représentant que 67 millions de livres sterling.

Haaland a marqué 41 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues pour Dortmund la saison dernière et est déjà l’un des meilleurs attaquants du monde.

Haaland serait une acquisition incroyable pour n’importe quel club, mais il ne sera pas bon marché

La composition potentielle de Chelsea

Cette équipe de Chelsea pourrait-elle se battre pour les honneurs la saison prochaine ?