Jules Kounde “furieux” contre Séville pour avoir bloqué le transfert de Chelsea avec le défenseur “ignorant son manager” et expulsé pour tacle sauvage pour la France

in

Le défenseur de Séville Jules Kounde est tellement furieux contre le club de ne pas lui avoir permis de terminer son transfert à Chelsea qu’il évite désormais les appels de son manager, selon les rapports.

Kounde a fait l’objet d’intenses spéculations sur un transfert à Stamford Bridge, mais Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions, n’a pas réussi à décrocher son objectif défensif numéro un alors que la fenêtre touchait à sa fin.

. – .

Kounde est frustré après l’effondrement de son déménagement à Chelsea

Les Blues auraient offert 47 millions de livres sterling au vainqueur de la Ligue Europa, âgé de 22 ans, et il est apparu à un moment donné qu’un transfert était imminent.

Mais le directeur du football de Séville, Monchi, a débranché la prise à la 11e heure, alors que le négociateur notoirement difficile restait ferme sur la clause de libération de 68 millions de livres sterling de Kounde.

Maintenant, le chef du club et le manager Julen Lopetegui seraient fantômes de Kounde, qui est actuellement en déplacement avec la France en mission internationale.

C’est selon des rapports en Espagne, que Koundé s’énerve toujours de son échec en Premier League.

.

Kounde était également lié à Tottenham plus tôt cet été

Bien que peut-être sans rapport, Koundé a peut-être laissé ses frustrations prendre le dessus jeudi soir alors qu’il était expulsé pour la France.

Le jeune défenseur a reçu un carton rouge pour un défi sauvage sur Sead Kolasinac contre la Bosnie-Herzégovine lors de leur qualification pour la Coupe du monde, contribuant à ce que la France ne prenne qu’un point du match.

Et il est facile de comprendre pourquoi Kounde pensait qu’il était en mouvement, Chelsea ouvrant même la voie à sa signature en déchargeant son compatriote arrière central Kurt Zouma à West Ham pour 29,8 millions de livres sterling plus tôt dans la semaine.

Le jeune défenseur a également été exclu de l’équipe de Séville pour affronter Elche en Liga le week-end dernier avec un déménagement à Londres qui semble presque certain.

getty

Kounde a été expulsé pour la France pour couronner une semaine à oublier pour le défenseur de Séville et la cible de Chelsea

Monchi a tenté de clarifier la situation plus tôt dans la semaine en déclarant : « La première et seule offre formelle était mercredi dernier, vers cinq heures de l’après-midi, avec un montant qui ne satisfaisait pas nos désirs et était conditionné à la vente d’un joueur par Chelsea.

« C’était une offre importante, compte tenu du monde actuel où il y a tant de difficultés, mais elle ne répondait pas à nos demandes, conditions ou quantités.

«Nous avons répondu par une contre-offre avec une date limite de vendredi soir dernier (le 27) et ils n’ont pas répondu. Depuis, il n’y a eu aucun contact. L’offre formelle de Chelsea, la réponse formelle de Séville, mais rien d’autre.

Après s’être éloigné de l’accord, Chelsea a concentré ses efforts ailleurs en Espagne, faisant appel au milieu de terrain de l’Atletico Madrid Saul Niguez sur un accord de prêt de 4 millions d’euros avec une option pour rendre le transfert permanent l’été prochain.

Les fans de Chelsea sont certainement ravis de l’arrivée de Saul

Saul rejoint Romelu Lukaku, un record de club de 97 millions de livres sterling, pour déménager à Chelsea cet été, mais les Bleus devront maintenant se débrouiller avec leur corps défensif actuel.

Chelsea a Antonio Rudiger, Thiago Silva, Andreas Christensen et Cesar Azpilicueta pour remplacer les trois défenseurs préférés de Thomas Tuchel, ainsi que le retour de Trevoh Chalobah qui a impressionné l’entraîneur allemand.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.