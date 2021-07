Juli Mazi inculpé dans le cadre d’un faux schéma de carte de vaccin ⋆ 10z viral

Un « docteur en naturopathie » de 41 ans qui se décrit lui-même à Napa, en Californie, est accusé d’avoir vendu aux clients une facture de marchandises, affirmant à tort que des pastilles contenant prétendument du COVID-19 donneraient une « immunité à vie » contre le nouveau virus mais sans le toxique ingrédients utilisés dans les vaccins. Juli Mazi MO alléguait avoir demandé aux acheteurs de ses soi-disant «pellets de vaccination homéoprophylactique» d’attester faussement sur les cartes de vaccination du CDC qu’ils recevaient des doses du vaccin Moderna.

« Cependant, dans le cadre de la livraison des prétendus granulés de vaccination homéoprophylactique, MAZI a envoyé aux membres de la famille du plaignant 1 des fiches de vaccination COVID-19 avec le vaccin Moderna entré dans le champ pour le nom du produit. MAZI a demandé aux membres de la famille du plaignant 1 de marquer les cartes pour déclarer faussement qu’ils ont reçu le vaccin Moderna à la date à laquelle ils ont ingéré les prétendus pastilles de vaccination homéoprophylactique COVID-19 », selon une plainte publiée mercredi.

Les allégations du « plaignant 1 » sont plus détaillées à partir d’ici :

Dans une interview avec ce déposant, le plaignant 1 a déclaré que les membres de sa famille ont déclaré avoir eu une réunion virtuelle avec MAZI, puis acheté des granulés qui sont arrivés plus tard par la poste, ainsi que les fiches de vaccination du CDC COVID-19. MAZI a dit aux membres de la famille de remplir la date sur la carte avec une date à laquelle ils étaient éligibles pour un vaccin COVID-19 autorisé par la FDA. Le plaignant 1 a déclaré qu’un membre de sa famille n’était pas éligible pour recevoir un vaccin COVID-19 autorisé par la FDA au moment où il a reçu les pastilles. Aucun des membres de la famille n’a reçu de vaccin COVID-19 autorisé par la FDA à aucun moment – de MAZI ou de toute autre source – mais MAZI a falsifié, caché et dissimulé ce fait important et a fabriqué de faux documents en écrivant ou en faisant écrit, sur les fiches de vaccination du CDC COVID-19 que MAZI avait administré le vaccin Moderna aux membres de la famille.

Des documents indiquent que Mazi a dit au plaignant 1 que la « dose [of pellets] est en fait la même pour les bébés » et les enfants mineurs.

Pire encore, Mazi aurait été enregistrée en train de donner des instructions à la plaignante 1 sur la façon d’exécuter le programme de fausses cartes de vaccination en signant le nom de Mazi pour elle en tant que « professionnel de la santé » qui a administré les doses de Moderna. Ces instructions alléguées comprenaient des conseils tels que «[Y]ous remplirez la carte vous-même. . . Le seul aspect important de la carte est qu’elle est lisible. Peu importe à qui appartient l’écriture, et dans la plupart des cas où ils ont des situations de type chaîne de montage de vaccination de fortune, ils demandent aux gens de remplir les informations eux-mêmes » ; « Vous mettrez mon nom, Dr Juli Mazi. . . Ils veulent voir les dates sont à environ un mois d’intervalle ou au moins trois semaines entre ces dates. . . En fin de compte, une fois que vous avez complètement rempli la carte, je vous recommande fortement de la prendre en photo et de la mettre en favori dans votre téléphone afin que vous puissiez la trouver rapidement et facilement.

Parmi les « granulés », Mazi aurait déclaré sur l’enregistrement qu’ils provenaient « du COVID-19. . . Il est fabriqué à partir des particules de la maladie elles-mêmes.

“Je ne connais pas le processus exact pour cela”, a admis Mazi avant de tenter d’expliquer les effets supposés. « Tant qu’ils peuvent extraire les germes du virus, ils peuvent fabriquer le remède. Avec cette méthode, nous exploitons ce qu’on appelle le système immunitaire inné. C’est comme notre partie d’intelligence supérieure du système immunitaire. Un bon exemple de cela est la façon dont les mères transfèrent leur intelligence immunitaire à leurs bébés. Vous connaissez l’une de ces maladies ou germes auxquels maman a été exposée avant la grossesse, toutes ces informations sont héritées par le bébé. Cela devient le système immunitaire inné du bébé. Ainsi, ce bébé finit par être immunisé à vie contre toutes ces informations sans jamais y avoir été exposé en premier lieu. C’est aussi ce sur quoi cela exploite. »

Ce n’était pas une chose ponctuelle, selon le ministère de la Justice. Deux autres plaignants ont corroboré le prétendu système de fausses cartes de vaccin/cure de Mazi, en particulier les détails sur les instructions sur la façon de remplir les fausses cartes de vaccin.

Mazi fait maintenant face à des accusations de fraude par fil et de fausses déclarations liées à des questions de soins de santé.

La biographie de Mazi note qu’elle est diplômée de l’Université nationale de médecine naturelle. En 2019, elle a figuré dans un article « Alumna Story » sur le site Web de l’institution.

Le voyage du Dr Mazi au NUNM a commencé en raison de l’expérience d’un être cher avec la médecine allopathique et a pris de l’ampleur lorsqu’elle a découvert le lien avec les plantes. Sa propre expérience avec la faculté de médecine de la NUNM dissipe certains mythes sur la médecine naturopathique : qu’il s’agit d’un groupe de « médecins hippies et terre à terre ». Au lieu de cela, le Dr Mazi a complété quatre années de certifications rigoureuses en faculté de médecine et en conseil. Comme tous les diplômés en ND du NUNM, elle a suivi une formation approfondie en sciences avancées, en médecine fonctionnelle, ainsi qu’en médecine et thérapies alternatives afin de traiter la personne dans son intégralité.

“Dr. Juli Mazi est un docteur en naturopathie, qui travaille avec des personnes de tous âges pour les aider à s’épanouir et à atteindre un état de bien-être optimal et dynamique », explique le compte Twitter de la défenderesse, qui regorge de citations inspirantes et de liens vers son compte Facebook ( où elle compte plus de 12 000 abonnés).

Le gouvernement affirme que Mazi a exploité et «mis en danger» le public pendant une pandémie en colportant de faux remèdes et de fausses cartes de statut de vaccination.

«Cet accusé aurait fraudé et mis en danger le public en s’attaquant aux peurs et en diffusant de la désinformation sur les vaccinations autorisées par la FDA, tout en colportant de faux traitements qui mettent la vie des gens en danger. Pire encore, la défenderesse aurait créé des cartes de vaccination COVID-19 contrefaites et aurait demandé à ses clients de marquer faussement qu’ils avaient reçu un vaccin, leur permettant de contourner les efforts pour contenir la propagation de la maladie », a déclaré le procureur général adjoint. Lisa O. Monaco a déclaré mercredi dans un communiqué. « Le ministère de la Justice et ses partenaires chargés de l’application des lois se sont engagés à protéger le peuple américain contre les fraudeurs pendant cette urgence nationale. Cet engagement est évident dans cette poursuite ainsi que dans les travaux en cours du ministère et de nos agences partenaires au sein du groupe de travail sur la lutte contre la fraude COVID-19 établi par le procureur général plus tôt cette année. »

Lisez la plainte ci-dessous :

[Image via DOJ]

