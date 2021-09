Julia a de nouveau appelé pour promouvoir le produit de perte de poids ⋆ 10z viral

Julia Trubkina a mérité sa place dans le Fiancé de 90 jours franchise en tant que méchant mineur, et les téléspectateurs appellent maintenant l’épouse de Brandon Gibbs pour sa promotion hypocrite de produits de perte de poids. Julia a expliqué très clairement au public où elle se tenait sur les méthodes de perte de poids rapide telles que la chirurgie plastique. Par conséquent, les téléspectateurs trouvent le 90 Day Fiancé: Happily Ever After? et la star de Pillow Talk est hypocrite pour sa promotion des produits vitaminés pour le ventre plat.

De nombreux fans de 90 Day Fiancé considèrent que la saison 8 Tell-All est l’histoire d’origine du méchant de Julia. La coéquipière de Julia, Rebecca Parrott, avait opté pour une chirurgie bariatrique, tandis que l’amie de Julia, Yara Zaya, a déclaré qu’elle se faisait refaire le nez. Yara a défendu les droits des femmes à la chirurgie plastique, mais une animée Julia a qualifié les femmes de “paresseuses” pour avoir eu recours à la chirurgie pour des apparences minces. Julia a dit que les gens, en particulier les jeunes, devraient aller au club de fitness pour changer d’apparence. En tant qu’ancienne culturiste et danseuse, Julia a beaucoup d’expérience dans l’entraînement. C’est pourquoi les téléspectateurs sont d’autant plus confus qu’elle a commencé à promouvoir des produits douteux pour la perte de poids rapide.

L’utilisateur de Reddit U/blackmagikmike a récemment partagé l’une des publications Instagram de Julia qui la présente avec Brandon dans une publicité sponsorisée pour Flat Tummy Co. bonbons au vinaigre. Les commentateurs ont immédiatement appelé Julia et son mari pour avoir fait la promotion de ce que les fans considèrent comme une entreprise peu précise, d’autant plus qu’elle a dit qu’une perte de poids rapide était paresseuse. “Félicitations à Brandon et Julia pour avoir été sélectionnés pour être le milliardième couple de 90 jours à s’emparer de l’huile de serpent qu’est BoomBod”, un commentateur de haut niveau l’a qualifiée d'”hypocrite”, a écrit un commentateur, tandis qu’un autre fan a souligné que Julia et Brandon étaient recevoir beaucoup de critiques pour leur promotion.

En plus de se moquer de Julia pour sa position hypocrite sur la perte de poids, Brandon a également été interpellé pour sa pose suggestive que les fans ont trouvée involontairement maladroite. « On dirait que Brandon est allé à certaines des soirées échangistes de ses parents… », a plaisanté un commentateur. D’autres ont déclaré que le couple s’était vendu, comme de nombreux membres de la distribution de 90 Day Fiancé l’avaient fait avant eux. « Pas une autre paire ! Angela en fait la promotion pour la perte de poids même si nous avons tous vu ses chirurgies. Nicole et Danielle y sont apparemment depuis des années et se ressemblent toujours. Les photos avant et après sont ridicules ! a écrit un autre commentateur. La validité de Flat Tummy Co. a été sérieusement remise en question, ce qui a conduit les téléspectateurs à critiquer Brandon et Julia pour leur promotion d’un produit frauduleux potentiel.

Malheureusement, de nombreuses stars de la réalité commencent à vendre des produits à leurs bases croissantes de suiveurs apparemment sans faire de recherches approfondies. La star de la franchise 90 Day Fiancé, Molly Hopkins, a également été accusée de promouvoir une entreprise louche. Le propriétaire d’entreprise habilité a bouleversé les fans en faisant la promotion des produits Plexus, car de nombreux fans pensent qu’il s’agit de produits frauduleux vendus dans une structure pyramidale. Les téléspectateurs sont déçus de voir Brandon et Julia être les prochains Fiancé de 90 jours stars pour promouvoir des produits douteux auprès de leurs abonnés.

