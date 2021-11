‘Julia’, ‘Attica’, ‘First Wave’ : chroniques de moments clés dans le temps

Les longs métrages documentaires sont devenus l’une des catégories les plus compétitives aux Oscars. Si la tendance se poursuit, les entrées en lice pour la liste restreinte 2022 pourraient dépasser le record de l’an dernier de 238. Voici un aperçu rapide de trois candidats en lice pour une place sur la liste, qui sera annoncée le 21 décembre. Les films explorent la vie de un chef révolutionnaire et une personnalité de la télévision, une rébellion carcérale mortelle et la lutte chaotique pour sauver des vies au milieu d’une pandémie qui change le monde.

‘Julia’

Julia Child est flanquée de collaborateurs, Simone Beck, à gauche, et Louisette Bertholle alors qu’ils épluchent des légumes. Extrait du documentaire « Julia ».

(Paul Child/Sony Pictures Classics.)

Cette année a été chargée pour les documentaires sur des personnalités culturelles singulières qui sont également devenues des pionniers de la télévision, avec des sujets tels que l’explorateur sous-marin Jacques Cousteau et le chef d’orchestre-compositeur Leonard Bernstein. Le plus coloré, cependant, est Julia Child, dont l’émission de télévision publique « The French Chef » a montré pour la première fois à une Amérique des années 1960 satisfaite du spam comment prononcer – et cuisiner – le bœuf bourguignon, parmi de nombreux autres plats classiques.

Dans « Julia », une sortie de Sony Pictures Classic, les cinéastes Julie Cohen et Betsy West, dont le documentaire Ruth Bader Ginsburg « RBG » en 2018 a été nominé pour un Oscar, célèbrent une autre femme révolutionnaire qui a rompu avec les normes et changé son époque. « Elle était grande, elle était bruyante, elle savait de quoi elle parlait et elle n’avait pas peur d’en parler », a déclaré Cohen. « Dès la minute où elle est apparue à la télévision, le public l’a adorée parce qu’elle était elle-même authentique. Elle n’était pas jeune. C’était une femme qui avait déjà 50 ans.

Child, décédé en 2004 à l’âge de 91 ans, est réputé pour avoir co-écrit le livre de cuisine de 12 ans « Maîtriser l’art de la cuisine française » (1961). Les cinéastes prennent le temps de cartographier la vie de Child avant ce tournant, déclenchée par sa romance de guerre mondiale avec Paul Child, qu’elle a rencontré lorsqu’ils travaillaient tous les deux pour le Bureau des services stratégiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Des lettres d’archives, des entrées de journal intime et des photographies donnent vie à la passion, ainsi qu’une partition de la compositrice anglaise Rachel Portman. « Si les gens choisissent de voir notre film comme un film de rendez-vous, c’est bien », a déclaré Cohen.

La photographie de Paul Child a également été une aubaine, offrant des clichés comiques des coulisses des premières productions télévisées ainsi que des aperçus étonnamment intimes. « Nous ne nous attendions pas à trouver une photo nue de Julia Child, mais la voici », a déclaré West, « avec beaucoup d’autres photos très sensuelles d’une personne qui ne vous fait pas automatiquement penser qu’elle était un sexe symbole. Mais pour Paul Child, elle l’était.

‘Attique’

Une scène de « Attica » montre des dizaines de prisonniers allongés face contre terre.

(AFFICHER L’HEURE)

Sa sortie coïncidant avec le 50e anniversaire du soulèvement de 1971 à l’Attica Correctional Facility dans le nord de l’État de New York, « Attica » a posé une urgence chronologique à ses cinéastes, Stanley Nelson et Traci Curry. « Les gens qui ont survécu à l’Attique, qui avaient des souvenirs clairs d’être là-bas, ils vieillissaient », a déclaré Nelson, triple lauréat d’un Emmy Award dont les documentaires incluent « Freedom Riders » et « Black Panthers: Vanguard of the Revolution ». « C’était un véritable coup de pouce pour le faire maintenant pour les inclure alors qu’ils étaient encore dynamiques. »

Ces sujets, qui incluent non seulement les anciens prisonniers mais aussi les journalistes, les gardiens de prison, les observateurs, les membres de la famille et les habitants du village d’Attica, sont au cœur du film. « Il est devenu évident dès le début que cela allait être une histoire racontée par les personnes qui l’ont vécue », a déclaré Curry, qui a mené les entretiens. Après que la police d’État armée a fait irruption dans la prison sur ordre du gouverneur de New York Nelson Rockefeller, 43 personnes ont été tuées, dont des prisonniers, des agents correctionnels et des employés de la prison. « C’est un traumatisme profond pour tous ceux qui l’ont vécu, chaque personne. … Il y avait beaucoup de larmes, beaucoup de rage face à l’injustice de tous les côtés.

Le film Showtime utilise abondamment les images d’actualités télévisées, un rappel que le soulèvement de l’Attique était un événement médiatique majeur, mais approfondit les images souvent choquantes auparavant obscurcies et les témoignages émotionnels de John Johnson, un correspondant d’ABC News qui était sur les lieux. « Ce qui se passe avec ces films, c’est que les gens utilisent le même film encore et encore », a déclaré Nelson. « Nous devions constamment revenir [to archival sources] et dire : ‘Non, nous voulons tout voir. Nous voulons voir tout ce que vous avez.

« La première vague »

« The First Wave » de Matthew Heineman suit le personnel médical et les patients dans un hôpital du Queens en 2020.

(Géographie nationale)

Les zones de danger sont un terrain de prédilection pour le cinéaste Matthew Heineman, qui a tourné sa caméra vers les cartels de la drogue mexicains (nominé aux Oscars « Cartel Land »), la crise des opioïdes (Docuseries « The Trade ») et les journalistes syriens documentant les atrocités de l’EIIS (« City des fantômes »). Son dernier film, tourné dans un hôpital du Queens alors que la pandémie de COVID-19 frappait New York en 2020, s’est avéré plus rébarbatif que n’importe lequel de ses projets précédents.

« C’était de loin la chose la plus terrifiante que j’ai faite », a déclaré Heineman, « parce que nous vivions la même chose que nous documentions. » Intégrés pendant des mois au Long Island Jewish Medical Center, le cinéaste et sa petite équipe ont tourné jusqu’à 18 heures par jour dans des espaces exigus et agités alors que les prestataires de santé luttaient désespérément pour maîtriser le virus mortel et mystérieux.

« The First Wave », une sortie en salles de Neon en partenariat avec National Geographic, rejoint une catégorie croissante de documentaires sur le thème de la pandémie, notamment « 76 Days », « In the Same Breath » et « Totally Under Control ». Ce récit de vérité, cependant, se concentre sur une poignée de sujets, dont la médecin passionnée Natalie Dougé et un agent de sécurité scolaire du département de police de New York nommé Ahmed Ellis, un père de famille dont la lutte pour la vie devient un point de ralliement.

Dougé, qui devient l’esprit moteur du film, a également ouvert l’histoire sur les implications sociales plus larges de la pandémie, qui correspondaient aux moments les plus explosifs des manifestations de Black Lives Matter. « Elle était si clairement capable d’exprimer la peur du moment, mais elle s’ouvrait aussi émotionnellement », a déclaré Heineman. « Nous sommes devenus assez proches, et grâce à cette confiance et à travers ce lien, nous avons pu explorer de nombreux autres problèmes qui ont émergé au cours de ces quatre mois. »