Julia Enright reconnue coupable du meurtre de Brandon Chicklis

Julia Enright, 24 ans, dominatrice sur le côté, phlébotomiste de formation et de profession, est aujourd’hui condamnée pour meurtre.

Un jury de la Cour supérieure de Worcester dans le Massachusetts a déclaré la jeune femme coupable de meurtre au deuxième degré après un procès qui a duré un peu plus de trois semaines à 11 jours au total.

Les délibérations ont commencé mardi après-midi dernier et ont été suspendues mercredi après-midi pour le long week-end férié. Lundi matin, l’accusé a été reconnu coupable du meurtre d’un jeune de 20 ans Brandon Chicklis, un ancien camarade de classe et petit ami, le 23 juin 2018.

Selon MassLive, l’accusée « est restée immobile » pendant que le contremaître lisait à haute voix la détermination de son sort.

« Elle a ensuite placé les deux mains derrière son dos alors qu’un greffe lui mettait les menottes aux poignets et elle a été escortée hors de la salle d’audience n°10 », ont déclaré des journalistes. Mélissa Hanson et Michael Bonner c’est noté. « La famille d’Enright a refusé de commenter le verdict. La famille de Chicklis n’a pas été disponible pour parler aux journalistes.

Procureur de district du comté de Worcester Joseph D. Early Jr. a déclaré que «justice a été rendue» avec le verdict, mais a averti qu’une condamnation formelle et une justice systémique étaient simplement cela: le processus se déroulant et aucun substitut réel à ce que la famille de la victime aurait préféré.

« Ils étaient soulagés », a-t-il déclaré, selon le média. « Mais la chose que vous voulez leur donner, vous ne pouvez pas leur donner et c’est Brandon de retour. »

Le corps de l’homme décédé a été retrouvé par un jogger le 10 juillet 2018. Le cadavre était dans un état de décomposition avancé au moment où il a été découvert, ce qui est devenu un point clé de discussion pendant le procès.

Contre les souhaits et les objections de la défense, les passe-temps et les activités secondaires d’Enright ont occupé le devant de la scène pendant le dossier de l’accusation.

L’un de ces passe-temps était sa préférence pour ce que les passionnés d’animaux morts appellent des « spécimens humides », ou les cadavres de petits animaux conservés dans des bocaux en verre. Un témoin a déclaré qu’Enright cherchait parfois à accélérer le processus de décomposition d’un animal mort en laissant le corps de la créature dans les éléments et enveloppé dans une bâche.

Comme Law&Crime l’a signalé précédemment, le médecin légiste du comté de Worcester Jennie Duval a déclaré aux jurés que le corps de Chicklis avait été retrouvé enveloppé dans une couverture, une bâche et une feuille de toile, le tout scotché ensemble à l’intérieur de sacs à ordures en plastique scellés. Les impressions parallèles recherchées par le parquet y étaient évidentes.

Alors que les preuves du travail du sexe pesaient également sur l’esprit des jurés, l’avocat de la défense de l’accusé a obtenu de la police le témoignage qu’il n’y avait aucune preuve qu’elle s’était engagée dans une panoplie de services BDSM annoncés avec la victime. Peut-être plus déterminante était une série d’entrées de journal dans lesquelles l’accusé, lu à haute voix par Enright elle-même pendant le procès, a exprimé le désir de prendre une vie humaine.

« J’ai juste une curiosité insatiable pour tuer une personne », a écrit le tueur condamné – et a lu alors qu’elle prenait position pour sa propre défense.

À entendre Enright le raconter, sa « surprise » pour Chicklis a mal tourné le jour en question lorsqu’il a commencé à l’attaquer sexuellement. Une mort par couteau s’ensuivit. L’homme décédé a été poignardé au moins 10 fois à l’intérieur de la cabane dans les arbres de la famille Enright à Ashburnam, dans le Massachusetts, avant que son corps ne soit jeté sur le bord d’une autoroute dans le New Hampshire.

L’accusé a déclaré que son petit ami, qui n’a pas été inculpé dans le meurtre, l’a aidée à cacher le corps après l’incident sanglant.

Alors que le procès touchait à sa fin, les procureurs se sont concentrés sur cet homme, John Lind, avec qui elle aurait partagé ses fantasmes macabres, arguant que le meurtre de Chicklis était, en soi, un « cadeau » pour son beau.

Selon le Telegram & Gazette, Enright a envoyé un texto à Lind au sujet d’un « bain de sang » quelques minutes avant que Chicklis ne reçoive sa dernière invitation. Dans les jours qui ont suivi le meurtre, l’accusée a écrit un article de blog suggérant qu’elle était « excitée » par la scène horrible à l’intérieur de la cabane dans les arbres, mais a exprimé des remords que Lind n’apprécierait pas le « cadeau » qu’elle lui avait fait, selon l’accusation.

Enright, pour sa part, a déclaré que cet article de blog concernait un vol de tombe qu’elle avait commis plusieurs jours après la mort de Chicklis.

Ses intérêts de type occulte, a insisté l’accusé, n’étaient qu’un effet secondaire de son obsession ou de sa « fixation » d’alors avec l’artiste d’enregistrement. Marilyn Manson, a-t-elle déclaré aux jurés, au final, de manière tout à fait peu convaincante.

« Je voudrais féliciter le procureur de district adjoint Terry McLaughlin, premier procureur de district adjoint principal Jeffrey Travers, et premier procureur de district adjoint Jane Sullivan pour leur travail acharné sur cette affaire », a ajouté Early dans un communiqué de presse immédiatement après la condamnation d’Enright. « Cette affaire impliquait près de 240 pièces à conviction et plus de 45 témoins de plusieurs juridictions. Le verdict d’aujourd’hui est le résultat direct de leur travail assidu et méticuleux. Merci également à Victim Witness Advocate Marguerite Rwaramba pour avoir aidé à soutenir la famille de M. Chicklis tout au long de ce processus.

