Julia Enright travaillait au noir en tant que dominatrice

Une femme du Massachusetts jugée pour meurtre était également une dominatrice mais ne s’est pas livrée à de telles activités avec l’homme qu’elle est accusée d’avoir tué, a déclaré mardi un témoin devant le tribunal.

Julia Enright, 24 ans, est accusée du meurtre de son ancien camarade de classe, 20 ans Brandon Chicklis, dans une cabane dans les arbres le 23 juin 2018.

Soldat de la police de l’État du Massachusetts Matthieu Prescott était l’enquêteur principal dans le meurtre très médiatisé et a pris la parole devant la Cour supérieure de Worcester pour discuter des prétendues activités payantes de l’accusé. Pendant son temps, il a lu un menu de services qu’Enright aurait fournis et qui incluaient, selon MassLive, « des coups et des gifles, des jeux d’eau et des jeux fantastiques / fétichistes ».

Lors du contre-interrogatoire, Louis M. Badwey, l’avocat de la défense d’Enright, a admis de Prescott qu’aucun accord de ce type pour des services ou des preuves à l’appui d’un tel accord pour le BDSM en échange d’argent n’existait entre le défendeur et le défunt.

Le corps de Chicklis a été retrouvé, dans un état de décomposition avancée, par une personne en fuite le 10 juillet 2018 dans le New Hampshire. Le cadavre était enveloppé dans une couverture, une bâche et une bâche, qui se trouvaient tous dans des sacs à ordures qui avaient été fermés avec du ruban adhésif, a déclaré le médecin légiste du comté de Worcester. Jennie Duval déjà dit aux jurés.

Les procureurs allèguent qu’Enright a tué Chicklis et a ensuite travaillé sans relâche pour nettoyer les preuves. À partir de là, elle aurait construit un alibi en envoyant les SMS Chicklis et en sortant manger des sushis avec son petit ami, John Lind, plus tard dans la journée après la mort de Chicklis.

La défense, quant à elle, affirme qu’Enright se défendait contre une tentative de viol avec un couteau lorsque Chicklis est décédée.

Comme Law&Crime l’a signalé précédemment, Lind est considéré comme détenant des informations très pertinentes, mais l’accusation ne s’appuie pas sur son témoignage car il a l’intention de plaider le cinquième amendement lorsqu’il sera interrogé, en particulier sur un acte sexuel plus extrême impliquant des déchets humains dont il a déjà discuté avec la police. De plus, l’État prétend qu’ils peuvent tout sauf faire valoir leurs arguments en utilisant uniquement des preuves matérielles.

Pourtant, la prétendue activité secondaire de l’accusé en tant que travailleuse du sexe a été mise en évidence dans l’affaire. La semaine dernière, on a montré aux jurés des images des prétendues cartes de visite utilisées par « Mistress Jasmine », qui s’est présentée comme une « dominatrice professionnelle » et a dit aux clients potentiels qu’ils le feraient : « Venez avoir envie de ce que ça fait de me donner tout le contrôle . «

La défense, pour sa part, s’est battue en vain pour que les preuves sur les activités sexuelles « déviantes » d’Enright – dans le sens des affaires et du plaisir – soient éloignées du jury pour des raisons de partialité potentielle.

« Si les jurés entendent ce genre de choses, ils vont penser tout de suite : ‘C’est une cinglée, elle est capable de tout faire' », a déclaré Badwey devant le juge chargé de l’affaire à la fin du mois dernier, insistant sur le fait que l’inclusion de tels la preuve était immatérielle et préjudiciable.

Juge de la Cour supérieure de Worcester Daniel Wrenn clairement en désaccord et maintenant la défense est obligée de faire ce qu’elle peut face à des images dans lesquelles Enright porte des vêtements, des perruques et des bottes de couleur sombre tout en « tenant une cravache ou un fouet », selon le sténographe judiciaire de MassLive Mélissa Hanson. Il y a aussi une image dans laquelle l’accusé pose avec « un dispositif de retenue suspendu au plafond ».

Selon le Telegram & Gazette, l’un des calendriers d’Enright mentionnait deux « sessions » distinctes au cours desquelles elle a été payée entre 400 et 500 $. Prescott a également témoigné que l’ordinateur du défendeur contenait un contrat légal qui décrivait exactement ce que les « modèles » fourniraient et ne fourniraient pas aux clients pendant de telles séances.

Cependant, Wrenn a déjà averti le jury, dans une instruction limitative, que les preuves sexuelles dans l’affaire ne devraient les informer que du motif ou de l’état d’esprit possible de l’accusé.

Mis à part la preuve de dominatrice, les jurés ont également entendu des extraits d’entrées de journal d’Enright ainsi que son penchant pour les spécimens humides – qui sont des animaux morts conservés dans des pots de liquide. L’accusé, a témoigné un ami, cherchait parfois à accélérer la décomposition d’un animal mort en l’enveloppant dans une bâche et en le laissant à l’extérieur.

[image vis screengrab/WCVB]

