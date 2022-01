Julia Fox a fait tourner Barbie et Ken avec Pete Davidson pour Paper Mag

Kim Kardashian et Kanye Westles nouvelles flammes de sont plus entrelacées qu’ils ne l’auraient cru — julia renard et Pierre Davidson une fois joué Barbie et Ken … pour une séance photo, c’est.

Pete Article de couverture de Paper Mag 2019 refait surface au milieu des nouvelles Ye sort maintenant avec Julia … qui a en fait posé en face de PD pour la propagation. Ils n’ont pas été interviewés ensemble ou quoi que ce soit – c’était l’émission de Pete, et elle a juste assisté en tant que son homologue photogénique (plastique).

L’histoire n’explique pas comment Julia a été recrutée pour le projet – mais elle mentionne qu’elle vient de New York, tout comme Pete, et qu’elle a joué dans « Uncut Gems », qui a été produit par l’ami de Pete. Sebastian Bear-McClard. Vraisemblablement, ils courent dans les mêmes cercles … ou l’ont fait, à l’époque.

En parlant de cercles, Paper Mag est le même point de vente qui montrait Kim posant le cul nu il y a quelques années … quand elle « a cassé Internet ». Donc, tout cela se connecte d’une manière très étrange.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Certains se déchaînent avec les théories du complot sur la façon dont tout cela semble planifié et / ou concocté d’une manière ou d’une autre, arguant qu’il n’y a aucun moyen que chaque couple partage cette histoire par coïncidence.

En tout cas … il semble que Ye et Kim s’amusent avec les talents de New York.