Julia Fox détaille le deuxième rendez-vous de « Cinderella Moment » avec Kanye West

La nouvelle histoire d’amour de Kanye West, Julia Fox, vient de confirmer la romance naissante du couple dans un nouvel article écrit pour le magazine Interview. Avec un peu plus de 200 mots, l’actrice de « Uncut Gems » a décrit leur histoire d’amour tourbillonnante commençant le jour de leur rencontre le soir du Nouvel An à Miami.

« J’ai rencontré Ye à Miami le soir du Nouvel An et ce fut une connexion instantanée. Son énergie est tellement amusante à côtoyer. Il nous a fait rire, danser et sourire avec mes amis toute la nuit », a-t-elle écrit. Il ne fallut pas longtemps avant que les deux ne soient à nouveau repérés en train de traîner. Ils ont été photographiés alors qu’ils allaient voir Slave Play à Broadway plus tôt cette semaine. C’est lors de leur deuxième rendez-vous qu’elle décrit la surprise choquante que Kanye lui a laissée.

« Nous avons décidé de garder l’énergie et de rentrer à New York pour voir Slave Play. Le vol de Ye a atterri à six heures et la pièce était à sept et il était là À L’HEURE. J’ai été impressionné. Après la pièce, nous avons choisi de dîner à Carbone qui est l’un de mes restaurants préférés. Évidemment », a-t-elle poursuivi.

Fox a continué, détaillant le choc qu’elle a ressenti (et ressent toujours) lorsqu’elle a réalisé que le créateur de mode et l’artiste musical prévoyaient une séance photo impromptue dans son restaurant préféré pendant que les autres invités regardaient. « Tout le restaurant a adoré et nous a encouragés pendant que cela se produisait. » Cependant, la nuit n’était pas terminée et Kanye avait plus en réserve pour son rendez-vous, a expliqué Fox. « Après le dîner, Ye a eu une surprise pour moi. Je veux dire, je suis toujours sous le choc. Ye avait une suite d’hôtel entière pleine de vêtements. C’était le rêve de chaque fille devenu réalité. C’était comme un vrai moment de Cendrillon. Je ne le fais pas. Je sais comment il l’a fait, ou comment il a tout réussi à temps. Mais j’ai été tellement surpris. Genre, qui fait des choses comme ça lors d’un deuxième rendez-vous ? Ou n’importe quel rendez-vous ! Tout avec nous a été si organique. Je ne Je ne sais pas où vont les choses, mais si cela est une indication de l’avenir, j’adore la balade », a-t-elle conclu, ajoutant quelques-unes des photos intimes que les deux ont prises dans la pièce.