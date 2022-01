Julia Fox dit tout sur « Instant Connection » avec Kanye « Ye » West

Selon julia renard, elle et Kanye « Ye » West avait une « connexion instantanée ».

La star de Uncut Gems, qui a été aperçue en train de traîner avec Ye à Miami et à New York, est prête à raconter sa version de l’histoire.

« J’ai rencontré Ye à Miami le soir du Nouvel An et ce fut une connexion instantanée », a-t-elle écrit le 6 janvier pour le magazine Interview. « Son énergie est tellement amusante à côtoyer. Il nous a fait rire, danser et sourire avec mes amis toute la nuit. »

Dans le cadre de l’article, elle et Ye ont posé pour une séance photo remplie de PDA, où ils ont été vus en train de s’embrasser contre le mur d’un couloir.

Une autre photo, prise lors d’un essayage de mode apparent, montrait Julia à cheval sur le rappeur. Le bras de Ye était sur son dos alors qu’ils semblaient se fermer les lèvres. Elle a enfilé une veste en jean et un jean délavé, tandis qu’il était tout en noir avec sa veste en cuir éparpillée sur le côté.