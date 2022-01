Julia Fox est une fan inconditionnelle des Kardashian après une séance photo intime avec Kanye West

Kanye West et Julia Fox ont partagé une séance photo intime lors de leur premier rendez-vous (Photo: INTERVIEW)

Le nouvel amour de Kanye West, Julia Fox, a admis qu’elle était une fan inconditionnelle des Kardashian le mois dernier, alors que le couple confirmait leur romance éclair avec une séance photo intime.

L’actrice de Uncut Gems, qui a partagé les détails de la rencontre et du premier rendez-vous du couple dans un essai pour Interview Magazine, a parlé du divorce du couple.

Julia, 31 ans, a ajouté : » J’ai regardé Keeping Up [with the Kardashians] depuis sa première sortie en 2007, quand le regarder était embarrassant.

Elle a ajouté sur son podcast Forbidden Fruits qu’elle était une « fan inconditionnelle d’OG » et a ajouté: « Je voulais qu’ils soient ma famille… Vous avez l’impression de les connaître. »

Les soirées rendez-vous de Kanye et Julia ont été loin d’être privées, car l’actrice de Uncut Gems a partagé un essai sur leur rencontre et leurs premières sorties ensemble, accompagné d’une séance photo intime.

Pendant ce temps, le rappeur, 44 ans, a partagé sa romance sur Instagram alors qu’elle partageait une vidéo sur ses histoires de sa nouvelle flamme.

Julia a dit qu’ils avaient une « connexion instantanée » (Photo : INTERVIEW)



Kanye et Julia se sont rencontrés le soir du Nouvel An (Photo : INTERVIEW)

Alors que l’ex-femme du rappeur, Kim Kardashian, profitait d’une escapade aux Bahamas avec sa nouvelle flamme, Pete Davidson, Julia a révélé qu’elle et Kanye avaient eu une « connexion instantanée » lorsqu’ils se sont rencontrés le soir du Nouvel An.

Parlant pour la première fois de leur temps ensemble, Julia a déclaré à InterviewMagazine.com, à côté de clichés que nous ne pouvons que décrire comme « intimes »: » J’ai rencontré Ye à Miami le soir du Nouvel An et ce fut une connexion instantanée. Son énergie est si amusante à côtoyer.

Le couple a eu une romance éclair (Photo: INTERVIEW)



Julia est surtout connue pour son rôle dans Uncut Gems (Photo : INTERVIEW)

«Il nous a fait rire, danser et sourire avec mes amis toute la nuit. Nous avons décidé de garder l’énergie et de rentrer à New York pour voir Slave Play.

« Le vol de Ye a atterri à six heures et la pièce était à sept heures et il était là À L’HEURE. Je ai été impressionné. Après la pièce, nous avons choisi de dîner à Carbone qui est l’un de mes restaurants préférés. De toute évidence.

Elle a dit qu’elle se sentait comme ‘Cendrillon’ (Photo: INTERVIEW)



Kim et Kanye se sont séparés l’année dernière (Photo: INTERVIEW)

«Au restaurant, Ye a réalisé une séance photo entière pour moi pendant que les gens dînaient ! Tout le restaurant a adoré et nous a encouragés pendant que cela se produisait.

La légende du hip-hop – qui s’est séparée de Kim l’année dernière – a ensuite surpris l’actrice de No Sudden Move en ayant une « suite d’hôtel entière » remplie de vêtements pour qu’elle puisse choisir une tenue, qu’elle a décrite comme « un vrai moment de Cendrillon ». .

Julia a poursuivi en admettant que même si elle n’avait aucune idée de l’endroit où leur relation « se dirigeait », elle « adore la balade » avec le hitmaker Stronger, qui a North, huit ans, Saint, six, Chicago, trois, et Psalm, deux, avec l’ancienne star de L’Incroyable Famille Kardashian, qui serait en train d’avoir une romance avec le comédien de 28 ans de Saturday Night Live Pete.

Kim et Kanye ont demandé le divorce en février 2021, le rappeur admettant plus tard qu’il voulait se remettre avec sa femme.

