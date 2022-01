Julia Fox, la nouvelle amie de Kanye West, admet être une fan de Kardashian

Lire du contenu vidéo

Fruits interdits avec Julia Fox et Niki Takesh

Kanye Westla nouvelle petite amie julia renard n’est pas étrangère à sa famille dont il est séparé, en fait, elle en sait peut-être un peu TROP sur eux, car elle a elle-même admis être une fan « inconditionnelle, OG ».

Dans un épisode récapitulatif récemment publié en 2021 d’elle Podcast « Les fruits interdits » avec co-hôte Niki Takesh, les deux ont parlé de tout sur la culture pop de l’année qui était. Bien sûr, Kim Kardashian et celui de Kanye divorce était sur la table, à laquelle Julia a dit : « Pouvons-nous parler du divorce de Kim et Kanye ? Attendez, pouvons-nous parler de Kim et Pierre Davidson, bien que? »

Elle a également déclaré qu’elle avait regardé « Keeping Up with The Kardashians » depuis ses débuts en 2007, le qualifiant d' »embarrassant », mais a admis qu’elle manquerait l’émission maintenant qu’elle est enveloppé.

Chose intéressante, Julia dit : « C’est comme si vous étiez heureux pour eux quand quelque chose de bien leur arrive. »

D’après tout ce que nous avons vu et entendu, Kim passe un bon moment avec Pete — toujours souriant quand avec lui — donc, assez bizarrement, tu dois penser que Julia est fière ?

Les Kardashian sont clairement un niveau de célébrité que Julia et son équipe ont aspiré à obtenir au fil des ans, avec un ami qui a récemment déclaré La Coupe, « Julia Fox est dopée que Pete Davidson, Kim Kardashian et Kanye West réunis. C’est une sorcière légitime. »

De plus, Julia est connue pour republier les histoires Instagram de Kim K au fil des ans et a ouvertement été une stan.

Comme nous vous l’avons dit, Kanye a été pansement sa nouvelle aventure à Balenciaga ces derniers temps – une marque qui a essentiellement été synonyme de Kim au cours de la dernière année. Il a également révélé qu’il avait un projet de collaboration en préparation avec GAP, Yeezy et Balenciaga, alors attendez-vous à voir beaucoup plus de clones de Kim à l’avenir.