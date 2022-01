Julia Fox réagit au fait d’être « Doper » que Ye, Kim K. et Pete « Combinés »

Ne faites aucun mouvement brusque — on dirait julia renard devient rapidement la nouvelle It Girl.

Bien que nous ne soyons qu’à quelques jours de la nouvelle année, 2022 a déjà été une course folle pour la star de Uncut Gems. Peu de temps après avoir déclenché des rumeurs d’amour avec Kanye « Ye » West, Julia a créé une frénésie sur Internet cette semaine lorsqu’elle a confirmé que le couple sortait bien ensemble via une séance photo remplie de PDA dans Interview. Inutile de dire que l’actrice de 31 ans fait les gros titres depuis.

Alors, que pense-t-elle de toute cette nouvelle attention ? Dans un article publié vendredi par The Cut du magazine new-yorkais, Julia a déclaré : « Je veux dire, tout se passe si vite. »

« Je vais avec l’univers et le flux et je vois où cela me mène », a-t-elle déclaré, avant de noter, « où cela nous mène tous ».

Alors que Julia n’a pas parlé plus de Ye dans son dernier profil, elle a eu quelques réflexions lorsque son ami et écrivain de longue date Chat marnell l’a décrite comme « doper que pete davidson, Kim Kardashian, et Kanye West combinés « à The Cut.