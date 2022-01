Julia Fox s’adresse à Kanye West lors d’un rendez-vous galant

Julia Fox ne sait pas ce que l’avenir réserve à Kanye West. Après que l’actrice de Uncut Gems, 31 ans, ait été aperçue en train de dîner à Carbone avec le rappeur, 44 ans, elle a avoué à un paparazzi qu’elle ne savait pas si un deuxième rendez-vous était prévu. « Je ne sais pas », a répondu Fox lorsqu’on lui a demandé si elle rencontrerait à nouveau Ye, selon la page six.

De même, une source proche de West a déclaré à TMZ que son rendez-vous avec Fox n’était « rien de grave », juste le gagnant d’un Grammy s’amusant au milieu de son divorce avec Kim Kardashian. West était auparavant lié de manière romantique avec le modèle Instagram Vinetria, bien que les deux auraient annulé les choses après que West ait dédié un vers improvisé de sa chanson « Runaway » à son ex-femme le mois dernier. « J’ai besoin que vous accouriez vers moi, plus précisément Kimberly », avait-il alors rappé.

Peu de temps après, l’ancien de L’incroyable famille Kardashian, 41 ans, a demandé à être déclaré légalement célibataire dans le cadre de la procédure de divorce avec West le 10 décembre. L’ancien couple doit comparaître devant le tribunal dans le cadre de la procédure de divorce le 22 mars, mais les deux les ex ne vivent peut-être pas très loin l’un de l’autre après que le designer Yeezy a acheté la maison en face de Kardashian afin de faciliter la coparentalité de leurs quatre enfants – North, 8 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 3 ans et Psaume, 2 ans.

Un initié a déclaré à Entertainment Tonight à propos de l’achat de 4,5 millions de dollars que West « pense qu’il sera plus facile de coparentalité avec Kim s’ils vivent près l’un de l’autre ». La source a poursuivi : « Kanye voulait vraiment acheter une maison près de Kim et leurs enfants pour être près d’eux. Kanye a vu qu’une maison dans le quartier de Kim était sur le marché et a sauté sur l’occasion de l’obtenir. »

Cependant, être là pour ses enfants n’est peut-être pas la seule motivation pour devenir voisin de son ex. L’initié a déclaré que Ye » veut aussi toujours gagner [Kardashian] de retour », ajoutant: « Kanye pense qu’il a encore une chance. Kim est d’accord avec Kanye qui achète la maison parce qu’elle a l’impression qu’il sera plus facile de coparentalité et de regarder leurs enfants en toute intimité. lorsque le fondateur de Skims a accueilli en octobre.