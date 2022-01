Julia Fox, star de ‘Uncut Gems’, va après l’ex ‘Dead Beat’

L’actrice Julia Fox a révélé qu’elle était séparée de son mari le mois dernier sur Instagram et a fait des allégations troublantes contre lui. Dans les deux jours avant Noël, Fox a publié un article sur le pilote Peter Artemiev sur son histoire Instagram, le qualifiant de « père alcoolique et toxicomane mort ». Les messages ont disparu depuis, mais des captures d’écran ont été publiées par le New York Post.

Artemiev, un pilote travaillant à New York, a épousé Fox en 2018 et a eu un fils avec elle en février 2021. Selon Fox, il n’a pas été très attentif depuis, puisqu’elle a écrit qu' »il peut être trouvé au plus clubs, Lucien, Paul’s bbg, Casablanco, les rues etc. » À côté d’une photo d’Artemiev positionné pour avoir l’air d’avoir des cornes de diable, elle a écrit: « S’il vous plaît, RAPPELEZ-lui qu’il a un enfant dont il doit s’occuper! Oh et si vous vous détendez [with] lui sachant très bien qu’il est un papa alcoolique et toxicomane mort, tu n’es pas mon ami et je vais t’appeler aussi !!! JOYEUSES FÊTES!!! »

Fox et Artemiev ont accueilli leur fils Valentino au monde en février. Fox a écrit qu’elle s’inquiète de plus en plus pour Valentino, expliquant: « Je ne veux tout simplement pas que mon fils se fâche parce qu’il a l’impression que son père était absent ou aimait l’alcool et la fête plus que lui. En tant que mère, tout le monde peut comprendre cela . PRENEZ SOIN DE VOS ENFANTS HOMMES !!! ET AUTRES HOMMES, TENEZ COMPTE DES DAPS DEAD BEAT !!! »

« C’est sacrément proche de 2022, comment pouvez-vous dire que vous vous souciez des femmes, des mères et des mères célibataires et que vous êtes ici pour permettre le comportement !!! » elle se demandait. « Cet homme se réveillerait à 16h Mon fils se couche à 7h !!! Fais mieux s’il te plait !!! C’est les vacances ayez un coeur et voyez vos enfants !!! un chien et une maison et TOUTES LES FACTURES. C’est faux !!! Ce n’est pas juste !!! »

Artemiev a nié les accusations de Fox lorsqu’il a été contacté par des journalistes de Page Six. Il a déclaré: « J’ai été attristé d’apprendre les déclarations totalement fausses faites sur les réseaux sociaux par Julia Fox, ma coparentale, qui a clairement du mal. Par respect pour sa vie privée et pour protéger notre enfant, je ne commenterai pas davantage. » Une source proche du couple a ajouté qu’ils n’avaient jamais rien vu ou entendu pour étayer les affirmations de Fox.

Ce week-end, Fox a été aperçu à Miami, en Floride, en train de dîner avec le rappeur Ye – anciennement connu sous le nom de Kanye West. Il n’est pas clair si les deux étaient à un rendez-vous ou non.