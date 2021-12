Julia Jones taquine une conversation « inconfortable » entre Angela et Dexter

Les huit ans de Michael C. Hall sur « Dexter »

Comment Dexter va-t-il expliquer cela ?

Au cours de l’épisode du 5 décembre de Dexter: New Blood, la chef de la police Angela Bishop (Julia Jones) a appris que son petit ami Jim Lindsay est, en réalité, l’ancien résident de Miami Dexter Morgan (Michael C. Hall). La révélation a eu lieu après une rencontre avec le capitaine Angel Batista – bravo au retour de David Zayas— Qui a révélé qu’un ancien collègue avait un fils nommé Harrison. Ensuite, la fille d’Angela, Audrey (Johnny sequoya) a partagé que l’adolescent d’Iron Lake Harrison (Jack alcott) a avoué que le nom de son père n’est pas vraiment Jim.

Après quelques recherches sur Internet, Angela a trouvé la nécrologie de Dexter, qui comprenait une photo très révélatrice. Et, comme un nouveau teaser pour l’épisode du 12 décembre a été révélé, Angela confronte Jim / Dexter avec une impression de la nécrologie révélatrice. Bien sûr, nous avions besoin de plus d’informations que cela, alors nous nous sommes assis avec Jones elle-même et lui avons demandé de taquiner tout ce qu’elle pouvait sur cette confrontation à venir.

« Il y a tellement d’éléments en jeu pour elle. C’est son petit-ami », a-t-elle déclaré en exclusivité à E! Nouvelles. « Il y a donc un élément personnel à cela. Il y a aussi le fait qu’elle est le chef de la police et que quelqu’un a fait semblant – est-ce une fraude? Je ne sais pas. Mais il y a un tas de côtés différents, et cela soulève beaucoup de sentiments inconfortables pour elle.