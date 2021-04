Julia Louis-Dreyfus du Falcon And The Winter Soldier révèle la façon dont son apparence a été gardée secrète sur le plateau

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

De légers spoilers pour la finale de la saison de The Falcon and the Winter Soldier – «One World, One People» nous attendent.

Le faucon et le soldat de l’hiver de Disney + ont introduit un certain nombre de nouveaux personnages dans l’univers cinématographique Marvel, du nouveau (et temporaire) Captain America John Walker au chef de Flag Smasher Karli Morgenthau. Mais le personnage qui a sans doute le plus choqué le public est Valentina Allegra de Fontaine, interprétée par la charmante Julia Louis-Dreyfus. Il est prudent de dire que les fans ne s’attendaient pas à voir l’actrice apparaître dans la série, sans parler de jouer ce personnage en particulier. Pourtant, Marvel a pu garder certaines choses secrètes, et Louis-Dreyfus a maintenant révélé la manière «étonnante» dont son rôle était gardé secret.