Julia Michaels crée un thriller psychologique dans la vidéo «  All Your Exes  »

La chanteuse et compositrice nominée aux Grammy Awards Julia Michaels a publié le clip de son dernier single «All Your Exes», et le visuel réalisé par Blythe Thomas est tout à fait le thriller psychologique.

Faisant un clin d’œil aux films classiques du genre, comme American Psycho et Serial Mom, Michaels joue une petite amie vindicative en mission d’éliminer tous les ex de son petit ami.

«Je veux vivre dans un monde où il n’y a pas d’exes du tout / Comme si tu attendais que je sois la première chose pour laquelle tu tombes / La seule fille qui ait jamais été dans ton lit / Je veux vivre dans un monde où tout ton les ex sont morts », chante-t-elle sur un ton bouillonnant en invitant les anciens amants de son partenaire sous le couvert d’un dîner amical.

L’occasion prend une tournure sanglante, avec une balle de baseball ici et une tronçonneuse là-bas, mais Michaels est sûre de maintenir l’humour dans son rôle. «Je pense que c’est le plus amusant que j’ai jamais eu à faire un clip vidéo. Je n’ai jamais vraiment joué de personnage auparavant, donc c’était amusant de me laisser aller et de montrer une facette de moi que les fans n’ont pas vue », dit-elle à propos du visuel. «J’ai l’impression que nous avons tous ces moments dans des relations où nos esprits vont dans des endroits ridicules – comme clairement, je ne veux pas tuer vos ex, mais cela ne veut pas dire que je n’y ai pas pensé.

«All Your Exes» apparaîtra sur le prochain premier album de Michaels le 30 avril via Registres de la République.

«Cet album montre une autre facette de moi, car pour la première fois j’ai vécu un nouveau type d’amour, un amour heureux et sain, et les chansons le reflètent. Oh wow, cela semble dégoûtant de m’entendre dire ça, mais je suis toujours ravie de les partager », dit-elle.

«All Your Exes» est maintenant disponible. Écoutez-le ici.