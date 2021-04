Julia Michaels partage “ L’amour est étrange ” de “ Pas dans l’ordre chronologique ”

L’auteur-compositeur-interprète Julia Michaels a annoncé que son premier album très attendu Not In Chronological Order sortira le 30 avril via Republic Records. Avant son arrivée, Michaels a partagé son dernier single «Love Is Weird».

Écrit par Michaels avec les producteurs John Ryan et The Monsters & Strangerz, «Love is Weird» est un confessionnal acoustique sur les hauts et les bas de l’amour et les souvenirs qu’il laisse derrière lui. «Des tatouages ​​sur mon bras / J’ai toujours peur de toujours / Garde les lettres de mon ex / Dans la troisième porte de ma commode», chante-t-elle sur la production aérienne de la chanson.

Lyriquement, “Love is Weird” est un contraste frappant avec le précédent single de Michael “All My Exes” où elle chante: “Je veux vivre dans un monde où tous vos ex sont morts / Je veux tuer tous les souvenirs que vous gardez dans votre tête / Soyez la seule fille qui ait jamais été dans votre lit. ”

Dans le clip récemment sorti de la chanson, la chanteuse adopte une approche de film d’horreur pour supprimer les ex de son partenaire de l’image. Le visuel sanglant montre la nature créative théâtrale de Michael et la construction du monde à travers son écriture.

Avec “Love is Weird” et “Tous mes ex», Michaels n’a partagé que la piste d’album« Lie Like This ». Not In Chronological Order comprend dix titres au total.

«Quand je regardais le tracklisting, ce n’était littéralement pas dans l’ordre chronologique des événements qui ont eu lieu dans ma vie», dit Michaels à propos de l’album. «La façon dont j’ai vu le tracklisting dans ma tête, beaucoup de chagrin est venu au milieu, et trouver un nouvel amour est venu à la fin. C’est l’arc de cet album: je ne suis plus amer à propos de l’amour. Je sais à quoi ressemble l’amour fonctionnel, être amoureux et hésiter à propos de cet amour parce que c’est si parfait.

Michaels, qui est bien connue comme l’auteur-compositeur derrière les succès de Shawn Mendes, Justin Bieber, Selena Gomez, et plus encore, a sorti son premier single «Issues» en 2017, acclamé par la critique. Depuis, elle a sorti les EPs Nervous System et Inner Monologue Parts 1 et 2 et a collaboré sur des singles avec Miguel, Trippie Redd, James Bay, JP Saxe, etc.

Le premier album de Julia Michaels, Not In Chronological Order, sort le 30 avril et peut être précommandé ici.

Liste de suivi non dans l’ordre chronologique:

Tous vos ex

L’amour est bizarre

Pessimiste

Peu savais-je

Magie orange

Mentir comme ça

Enrouler autour

Histoire

Voix basse

C’est le genre de femme