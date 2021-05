Julia Michaels sort un premier album frappant “ Pas dans l’ordre chronologique ”

La chanteuse et compositrice pop Julia Michaels a sorti son premier album tant attendu Pas dans l’ordre chronologique.

Sorti aujourd’hui via Republic Records, l’album a été écrit et enregistré au cours de l’année écoulée avec l’équipe de production et de composition de chansons The Monsters & Strangerz avec Michaels en tête dans la salle de l’écrivain.

“Je n’ai jamais été aussi vulnérable ou aussi heureux que je préparais cet album”, a déclaré Michaels. «Sur beaucoup de ces chansons, je parle d’un nouveau point de vue sur l’amour qui est tellement plus sain et plus heureux que ce que j’ai connu dans le passé. Je suis ravi de partager une nouvelle facette de moi et j’espère que les fans l’aimeront autant que moi! »

Not In Chronological Order présente les singles déjà sortis «All Your Exes» et «Lie Like This», qui résument l’étendue de la compétence de Michael en tant que l’un des auteurs-compositeurs les plus demandés de la musique pop. Sur 10 titres en moins d’une demi-heure, la musicienne explore les hauts et les bas de l’amour, se débat avec sa propre perception de soi et se délecte d’un bonheur retrouvé.

“Lorsque [writing] Je pense à ce que je veux dire, comment je veux le dire, comment je veux que ça sonne et comment j’espère que certaines chansons résonneront avec les gens », a déclaré Michaels à Billboard à propos du processus d’écriture de Not In Chronological Order.

Parallèlement à la sortie de l’album, Michaels fera ses débuts avec le clip de «Little Did I Know» via Facebook à 15 h 30 HNE. Le chanteur parlera avec les fans via la fonction de chat en direct une demi-heure avant la première vidéo. Il fait suite à la sortie d’une vidéo lyrique pour la piste.

«Quand je regardais le tracklisting, ce n’était littéralement pas dans l’ordre chronologique des événements qui se sont déroulés dans ma vie», dit Michaels à propos de l’album. «La façon dont j’ai vu le tracklisting dans ma tête, beaucoup de chagrin est venu au milieu, et trouver un nouvel amour est venu à la fin. C’est l’arc de cet album: je ne suis plus amer à propos de l’amour. Je sais à quoi ressemble l’amour fonctionnel, être amoureux et hésiter à propos de cet amour parce qu’il se sent si parfait.

Le premier album de Julia Michaels, Not In Chronological Order, est maintenant disponible. Consultez la tracklist officielle de l’album ci-dessous.

Liste de suivi non dans l’ordre chronologique:

1. Tous vos ex

2. L’amour est bizarre

3. Pessimiste

4. Je ne savais pas grand-chose

5. Magie orange

6. Mentir comme ça

7. Enveloppé autour

8. Histoire

9. Undertone

10. C’est le genre de femme