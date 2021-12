Julia Roberts, 54 ans, étourdit en maillot de bain rose bubblegum lors d’une sortie à la plage en Australie avec sa famille

La star de « Pretty Woman » est jolie en rose.

Julia Roberts a livré un peu de joie des Fêtes alors qu’elle faisait tourner les têtes lors d’une sortie à la plage avec la famille à Sydney, en Australie.

À Noël, la femme de 54 ans a bercé un maillot de bain une pièce rose bonbon qui mettait en valeur ses longues jambes maigres et son physique en forme. Elle a complété le look avec une queue de cheval en désordre et un collier en or délicat. La lauréate d’un Oscar a profité du soleil avec son mari Danny Moder, qui est fièrement allé torse nu, affichant ses abdominaux plats.

Julia Roberts a frappé les vagues à Noël avec sa famille à Sydney, en Australie. Alors que l’actrice oscarisée prenait le soleil, son mari et ses enfants sont allés surfer. (KHAP / BACKGRID)

À un moment donné, la paire a profité d’une douce promenade de sable le long de la plage avec des lunettes de soleil et des chapeaux de camionneur assortis. Plus tard, Roberts a embrassé son beau et embrassé doucement son cou alors qu’ils profitaient de leur escapade luxuriante. Leurs trois enfants, les jumeaux Phinneaus et Hazel, 17 ans, et Henry, 14 ans, étaient à proximité et ont ensuite profité du surf avec leur père.

JULIA ROBERTS CÉLÈBRE LE 17E ANNIVERSAIRE DES JUMEAUX HAZEL ET PHINNAEUS AVEC UNE PHOTO RARE : « LES ANNÉES LES PLUS DOUCES DE LA VIE »

Cependant, tout n’est pas un jeu pour Roberts. Selon plusieurs informations, l’actrice est en Australie depuis quelques mois pour le travail. Elle tourne actuellement sa prochaine comédie romantique, « Ticket to Paradise », qui mettra également en vedette son ami de longue date George Clooney.

Mais le temps passé en famille est essentiel pour Roberts. Il y a tout juste un mois, la star notoirement privée s’est rendue sur Instagram et a publié une photo de retour de ses jumeaux pour commémorer leur 17e anniversaire. Sur la photo, on voit Roberts se blottir contre ses enfants alors qu’ils étaient nouveau-nés.

Danny Moder et sa fille Hazel Moder arrivent à la première de « Flag Day » lors du 74e Festival de Cannes qui s’est tenu au Palais des Festivals de Cannes, France. (Le crédit photo doit être lu par P. Lehman/Barcroft Media via .)

« 17 des années les plus douces de la vie », a-t-elle légendé l’adorable cliché.

En juillet, Roberts a donné aux fans un rare aperçu de sa romance continue avec Moder, 52 ans. Elle a partagé un selfie sincère sur Instagram alors que le couple célébrait son 19e anniversaire de mariage.

« 19 ans. Je viens de commencer ! » Roberts a écrit dans la légende du message dans lequel elle a enfilé une casquette orange à logo d’oiseau tirée bas sur ses mèches blondes emblématiques, un chemisier à imprimé floral et des lunettes de soleil surdimensionnées.

Julia Roberts est une actrice notoirement privée. (.)

En 2018, Roberts a fait l’éloge de l’amour qu’elle partage avec le directeur de la photographie à Extra ! et l’a qualifié d' »être humain génial » tout en ajoutant que le couple « s’amuse tellement ».

« Si nous allons travailler ensemble et rentrer à la maison ensemble – tout ce temps de travail – quand vous rentrez à la maison et [say], ‘Oh, chérie, comment s’est passée ta journée ?’ Nous avons fait tout cela dans la journée et dans la voiture », a-t-elle expliqué à propos de leur relation de travail lors de leur film de 2015 « Le secret dans leurs yeux ».

« Alors, quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons dû ranger tout cela, ce qui était vraiment délicieux », a-t-elle partagé.

