Julia Roberts devient «l’ambassadrice» de Chopard – WWD

Julia Roberts se souvient d’un cadeau sentimental qu’elle a reçu très jeune.

«Le premier bijou que j’ai jamais eu, c’est quand j’avais probablement huit ans. Mon père m’a donné une bague avec une pierre de naissance. C’était tellement brillant et magique.

Aujourd’hui, environ quatre décennies et demie plus tard, l’actrice au sourire emblématique est devenue l ‘«ambassadrice» officielle de Chopard et le visage de la campagne Happy Sport de Chopard, qui lance mardi et dévoile deux nouveaux garde-temps Happy Sport, bien que dans de nombreuses itérations de la dessins.

La campagne avec Roberts comprend des panneaux d’affichage, du numérique, de la rédaction et elle est dans trois courtes vidéos réalisées par Xavier Dolan et stylisées par Elizabeth Stewart. Une vidéo donne un aperçu des coulisses d’un tournage de Chopard avec Roberts; une autre est une séance de questions-réponses avec elle, et une troisième montre l’actrice en train de souffler des baisers et de gambader, comme si elle imitait l’action des cinq diamants «dansants» dans les boîtiers de la montre. Grâce à la technologie développée par Chopard en 1976, avec mouvement, les diamants commencent à tourbillonner autour de la montre. Vérifier l’heure, c’est aussi contempler la chorégraphie toujours changeante des diamants. Alors que la campagne se concentre sur les montres Happy Sport, Roberts porte d’autres pièces de la collection Happy Diamonds de Chopard, qui comprend les montres.

Dans un sens, le partenariat entre Roberts et l’horloger et joaillier de luxe suisse de 160 ans est surprenant. Elle n’approuve pas facilement les produits et n’approuve actuellement que Lancome. Dans un autre sens, ce n’est pas surprenant puisqu’elle est connue pour porter Chopard lors des apparitions sur le tapis rouge, le plus récemment en 2019 aux Golden Globes.

Mais la première fois, c’était il y a cinq ans au Festival de Cannes. «Elle portait un magnifique collier Chopard avec des émeraudes – et elle était très drôle», se souvient Caroline Scheufele, coprésidente de Chopard, directrice artistique et membre de la famille qui possède et dirige le bijoutier. «Elle m’a dit:« Avec ce collier, je n’ai pas besoin de chaussures pour le tapis rouge », et bien sûr, elle est allée pieds nus sur le tapis rouge… De nombreuses stars de la liste A ne vont au festival de Cannes que si elles ne l’ont pas fait. une vraie raison ou à moins d’avoir un film en compétition. Ils sont peut-être à Cannes mais ne montrent pas leur visage.

Chopard est partenaire officiel du Festival de Cannes depuis 1998. Au prochain festival, qui en raison de la pandémie a été reporté à juillet de cette année, Roberts sera la «marraine» du Trophée Chopard, qui est présenté à un jeune acteur et actrice chaque année au festival.

Dans un court échange de courriels avec Roberts (elle était en vacances après avoir travaillé sur une comédie romantique, «Ticket to Paradise», avec George Clooney et prévue pour une sortie en septembre 2022), elle a admis qu’avec des bijoux, elle pouvait le glamour. «Porter un bijou vraiment exquis à un événement fait toujours monter la barre. Cela fait passer le facteur glamour au niveau supérieur », a déclaré Roberts à WWD.

En fonction de son humeur et de l’occasion, Roberts peut soit l’agrémenter, soit l’atténuer lors de la sélection de bijoux pour une soirée. «Je suis un peu, tout ou presque rien», dit-elle. «Si je mets un collier, j’en mets cinq. Si je mets un bracelet, j’en mets dix à chaque poignet.

«Elle est très décontractée – très élégamment sportive», a déclaré Scheufele. «Vous la voyez souvent dans des chaussures plates, même dans les films. Elle est très classique, mais pas démodée. Elle est classiquement moderne, classiquement chic. Détendu. Elle a le genre d’esprit que j’aime tout simplement.

L’année dernière, lors du développement de la campagne Happy Diamonds, Scheufele a dit à son équipe qu’elle avait besoin d’un bel ambassadeur avec un beau sourire. «Ils ont en fait proposé 1 000 noms. Mais j’ai dit pour moi qu’il n’y en a qu’un qui me vient à l’esprit – Julia Roberts. Elle ne cautionne aucune entreprise à l’exception de Lancôme et c’est une très bonne chose.

Scheufele, une amoureuse de films – ils inspirent ses créations de bijoux – a déclaré qu’elle avait d’abord été fascinée par le sourire distinctif de Roberts dans “Pretty Woman” et a également été impressionnée par sa performance dans “Erin Brockovich”, pour laquelle elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice en 2000.

«Certains acteurs ne peuvent être que méchants ou mignons. Mais comme les facettes d’un diamant, Julia peut se transformer en différentes facettes », a déclaré Scheufele, qui a créé en 1993 le concept de montre Happy Sport de Chopard. Scheufele a déclaré que Roberts avait un attrait multi-générationnel. «C’est aussi ce que je recherchais avec la montre Happy Sport. Il a 28 ans et est toujours très moderne et contemporain. C’est totalement intemporel et Julia est intemporelle.

«De l’intérieur vers l’extérieur, Julia est une personne heureuse. Je crois que. Beaucoup de grandes actrices ne sont pas vraiment heureuses. J’en connais beaucoup grâce à Cannes. Lorsque vous êtes toujours sous les feux de la rampe, ou sur Instagram, et toujours photographié, vous n’avez pas une vie très personnelle. Ce n’est pas si facile à digérer pour tout le monde. Julia est une personne très normale. Elle ne publie pas quelque chose toutes les cinq minutes quelque part. Elle est assez équilibrée entre son travail, sa vie de famille et sa vie amoureuse. D’autres, comme Julianne Moore, ressemblent beaucoup à Julia.

«Quand vous avez des amis dans l’industrie cinématographique, c’est un échange, pas comme des contrats. Julia est comme une amie. Je lui parle comme un ami. Et si elle veut aller à une première et porter un collier Chopard, nous y sommes.

Scheufele croise la foule hollywoodienne. Aux Oscars 2013, elle a rencontré Livia Firth, l’épouse de Colin Firth, qui a reçu l’Oscar du meilleur acteur dans «The King’s Speech». Le couple s’est séparé depuis.

«Livia m’a demandé d’où venait votre or. Elle est très à la mode durable et j’ai dit: «Oh, je suppose des banques. Mais avant de terminer ma phrase, j’ai réalisé que je ne savais vraiment pas d’où venait mon or. Cela m’a donné le coup d’envoi de la durabilité, de l’or éthique. C’est toujours un voyage en cours pour nous. Nous sommes très fiers de dire que nous sommes la première entreprise à s’intéresser vraiment à la complexité de l’extraction de nos matières premières comme l’or et les pierres précieuses. Livia a appuyé sur un bouton.

Désormais, les matériaux sont achetés conformément aux exigences du «Code de conduite Chopard pour les partenaires», qui couvre une gamme de critères environnementaux et sociaux. Chopard, fondée en 1860 par Louis-Ulysse Chopard, a développé une réputation de luxe durable et affirme utiliser 100% d’or éthique dans la production de toutes ses créations en or depuis 2018.

Les deux nouveaux modèles de montres dévoilés, baptisés «Happy Sport the First» et «Happy Sport 33 mm», sont réalisés en acier ou en or rose 18 carats éthique, ainsi que dans des déclinaisons bi-matières, disponibles sur un bracelet en cuir ou bracelet en métal assorti, et encadré par une lunette polie ou sertie de diamants.

La montre Happy Sport 33 mm est ainsi nommée en raison de son boîtier de 33 mm de diamètre inspiré des principes d’harmonie esthétique du «nombre d’or», ce qui signifie que les proportions se sentent bien et, selon Chopard, la montre s’adapte comme une seconde peau.

Les montres présentent également un remontage automatique, un motif guilloché central, ainsi que chaque cadran orné des diamants «dansants» sertis entre deux verres saphir surmontant le cadran.

Chopard a ciblé la fin de 2021 ou le début de 2022 pour l’ouverture de son flagship de la Cinquième Avenue à Manhattan, dans le Crown Building de la 57th Street. L’espace sur deux niveaux, avec 1279 pieds carrés au rez-de-chaussée et 1143 pieds carrés à un niveau inférieur, remplacera le magasin Madison Avenue de la société sur la 63e rue, où le bijoutier international exploite une unité depuis environ 14 ans. Scheufele adorerait que Roberts coupe le ruban à l’ouverture de la Cinquième Avenue, bien que cela reste à déterminer.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Chopard avait décidé de déménager son magasin de Manhattan, Scheufele a expliqué: «Pour moi personnellement, en tant qu’Européen, je reste toujours à l’hôtel Lowell, juste au coin de notre boutique. Je suis une personne de Madison Avenue. J’adore Madison. Mais les touristes, les Chinois, ne vont que sur la Cinquième Avenue. Et pour moi, la Cinquième Avenue, c’est la rue numéro un au monde.

«L’Amérique me manque», a déploré Scheufele, qui a été interviewée depuis son domicile à Genève, où Chopard est basé. «J’aime plus New York que Los Angeles ou Miami. Je suis chez moi depuis un an, avec mes parents et dans l’atelier, mais je n’ai pas voyagé. Pour quelqu’un qui voyage sept mois par an, c’est vraiment un arrêt. J’ai découvert mes chiens. J’ai commencé à cuisiner comme un fou. Ils m’appellent Uber food parce que je livre de la nourriture à toute la famille. »