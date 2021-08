Julia Roberts étourdit en maillot de bain violet lors d’une rare sortie en famille avec sa famille

Julia Roberts avait l’air décontractée dans une rare photo de famille publiée cette semaine par le Daily Mail. L’actrice acclamée était sur un yacht avec son mari, Danny Moder et leurs trois enfants. Roberts portait un maillot de bain violet au soleil, avec des couches confortables à portée de main pour se protéger du soleil en cas de besoin.

Ces photos franches de Roberts, Moder et de leurs enfants ont été prises à Positano, en Italie, où la famille passait des vacances mercredi. Roberts, maintenant âgée de 53 ans, est surtout connue pour ses performances primées aux Oscars sur grand écran, et elle a tendance à garder sa vie privée pour elle-même dans la mesure du possible. Pour de nombreux fans, ce regard rare dans les coulisses la rendait d’autant plus enviable. Les commentateurs souhaitaient pouvoir ressembler à elle en maillot de bain une pièce à son âge.

Roberts et Moder, 52 ans, sont mariés depuis 2002 après s’être rencontrés sur le tournage de The Mexican. Moder est directeur de la photographie et était marié à une autre femme à l’époque, tout comme Roberts sortait avec l’acteur Benjamin Bratt. Ils ont eu des jumeaux en novembre 2004 et un fils en juin 2007.

Moder semblait également en forme incroyable sur les photos de la croisière de cette semaine. Il portait un maillot de bain court révélant une silhouette tonique, et lui et Roberts arboraient tous deux de grands sourires alors qu’il les conduisait sur un jet ski. Les deux pouvaient être vus affectueusement bras dessus bras dessous tout au long de la journée.

Aujourd’hui, les jumeaux du couple, Phinnaeus et Hazel ont 16 ans, tandis que leur fils Henry a 14 ans. Les photographes étaient plus judicieux en prenant des photos d’eux sans autorisation, bien que les fans puissent les apercevoir de temps en temps sur Instagram de Moder. Bien que Roberts ne publie pas ses enfants trop souvent, Moder ne peut s’empêcher de montrer leurs cascades de temps en temps.

Au cours des derniers mois, Moder a publié plusieurs photos impressionnantes des compétences naissantes en skateboard du jeune Henry. Ils ont même célébré le 14e anniversaire d’Henry en juin avec une vidéo aérienne au ralenti qui a surpris les fans. Le timing d’Henry dans le sport est peut-être parfait après que le skateboard ait pris le contrôle des Jeux olympiques cet été.

Jusqu’à présent, Roberts et Moder n’ont pas commenté publiquement les photos récemment publiées de leurs vacances en famille. Ils continuent de publier avec parcimonie sur les réseaux sociaux, bien qu’il semble que le talent de leurs enfants soit trop grand pour être gardé secret plus longtemps.