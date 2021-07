Julia Roberts fête son anniversaire de mariage en partageant une photo insolite

in

Julia Roberts et Danny Moder fêtent leurs 19 ans de mariage.

. – Julia Roberts a partagé une photo inattendue avec son mari, Danny Moder, pour célébrer leur 19e anniversaire de mariage.

Le couple s’est marié dans leur ranch de Taos, au Nouveau-Mexique, le 4 juillet 2002, après s’être rencontrés sur le tournage de leur film de 2001 “Le Mexicain”, sur lequel Moder a travaillé comme caméraman.

Ils sont les parents de deux jumeaux de 16 ans, Hazel et Phinnaeus, et d’un fils, Henry, 14 ans.

Dimanche, Roberts a célébré non seulement le jour de l’indépendance américaine, mais aussi leurs près de deux décennies de mariage, en publiant une photo d’elle et de son autre moitié blottis sur une plage.

“19 ans. Je viens de commencer”, la star de 53 ans a légendé la photo Instagram, dans laquelle elle a posé avec une casquette de baseball orange et son bras enroulé autour de son conjoint.

L’actrice Rita Wilson était l’une des célébrités qui ont réagi à la publication, écrivant dans la section commentaires : “Joyeux anniversaire ! Nous devons célébrer avec style le 20.”

Roberts était auparavant marié à l’auteur-compositeur-interprète Lyle Lovett de 1993 à 1995, tandis que le mariage de Moder avec la maquilleuse Vera Steimberg a pris fin en 2002.

En 2015, la star de “Pretty Woman” a donné des détails sur leur romance, affirmant que le secret d’un mariage heureux était de s’embrasser. Elle a également révélé qu’elle appréciait la compagnie de son mari sur le plateau.

“Si nous pouvions aller travailler ensemble et rentrer à la maison ensemble, tout ce temps après le travail, quand tu rentres à la maison et ‘Oh bébé, comment s’est passée ta journée ?’… Nous avons fait tout cela pendant la journée et dans la voiture. Roberts a déclaré à Extra TV. “Et au moment où nous sommes rentrés à la maison, nous avons pu tout mettre de côté, ce qui était vraiment charmant.”

En 2018, il a fait l’éloge de Moder, le décrivant comme un “être humain incroyable” lorsqu’il a discuté de son équilibre travail-vie lors d’une autre conversation avec Extra. “Nous nous amusons beaucoup”.

Roberts sera bientôt la vedette de la série télévisée “Gaslit”, aux côtés de Sean Penn et Dan Stevens, une version moderne du scandale du Watergate. Le drame politique sera diffusé sur Starz plus tard cette année.