Julia Roberts partage le retour rare de ses jumeaux adolescents pour son 17e anniversaire

Julia Roberts a partagé une publication personnelle rare sur Instagram ce week-end pour célébrer le 17e anniversaire de ses enfants jumeaux. Elle et son mari Danny Moder ont tous deux marqué l’occasion sur les réseaux sociaux, bien que Roberts ait été un retour en arrière jusqu’à la petite enfance. Il montrait les deux bébés avec la tête repliée sous son menton.

« 17 des années les plus douces de la vie », Roberts a légendé la photo, avec exactement 17 emojis de gâteaux et quelques autres icônes de célébration. La publication a plus d’un demi-million de likes au moment d’écrire ces lignes, et le meilleur commentaire vient de la nièce de Roberts, la collègue actrice Emma Roberts, qui a elle-même publié trois emojis cardiaques.

Le message de Roberts fait suite à celui de Moder, un directeur de la photographie de 52 ans qui est un peu plus blasé lorsqu’il s’agit de publier des photos de ses enfants en ligne. Il a partagé une photo franche des jumeaux Hazel et Phinnaeus assis à la table de la cuisine, apparemment au milieu d’un repas mais souriant toujours à leur père.

« Ces agitateurs de racaille », a-t-il écrit. « Dix-sept ans aujourd’hui. Merci de m’avoir aidé à travers la paternité. » Le message de Moder a reçu plus de 5 000 likes, mais beaucoup plus de commentaires que Roberts.

« Ça va si vite, n’est-ce pas ? Mon fils vient également d’avoir 17 ans ! Joyeux anniversaire du Royaume-Uni », a écrit un fan. Un autre a ajouté : « Pas possible ! S’il vous plaît, dites-moi que ce n’est pas le cas ! Comment le temps a-t-il fait tourner une histoire aussi vite ?! Joyeux anniversaire Finn et Hazel ! Je vous aime tous les deux ! »

Roberts et Moder se sont rencontrés en 2000 lors du tournage de The Mexican ensemble, mais à l’époque, ils étaient tous les deux dans d’autres relations amoureuses. Ils ont commencé à sortir ensemble lorsqu’ils étaient célibataires, puis se sont mariés en juillet 2002. Leurs jumeaux sont nés en novembre 2004 et leur troisième enfant, Henry, est né en juin 2007.

Le couple reste attaché à la coparentalité avant tout, selon un rapport de Us Weekly. Un initié a déclaré que Roberts était un « parent actif » et que ses enfants étaient sa « priorité absolue ». Ils ont dit que la parentalité est également essentielle à sa relation avec Moder.

« Julia aime regarder [Moder] avec les enfants. Cela lui remplit le cœur et la fait l’aimer encore plus », ont-ils déclaré. Ils ont ajouté que la vie de famille à la maison est « simple [and] décontractés », et « ils assistent souvent à des réceptions scolaires et à des événements communautaires ».

Pourtant, Roberts n’est pas encore complètement détaché d’Hollywood. L’actrice a trois projets à venir répertoriés sur sa page IMDb, dont un film en cours de tournage intitulé Ticket to Paradise. Il devrait sortir en octobre 2022.